今早全岛下大雨 多处突发性淹水

今早（8月30日）全岛多处下起倾盆大雨，一些地方出现突发性淹水的情况，有的沟渠水位高涨达到90%，公用事业局也派人前往淹水地点给予支援。

全岛自清晨开始陆续下起大雨，公用事业局在上午10时04分在面簿发贴文指出，大雨导致沟渠水位上升至90%，促请公众避免在下来的一小时内前往波东巴西的祥光道（Siang Kuang Ave）、马里士他路/汤申路、实龙岗一带的培熙道（Puay Hee Avenue）/锡九道（Siak Kew Ave）、森那美中心（Sime Darby Centre）、巴耶利峇路上段、杨厝港路一带的舯舡河（Sungei Tongkang）和麦波申路一带的安乐道北（Happy Avenue North）。

公用事业局在15分钟后也更新贴文，指后港8道和朝往淡滨尼快速公路（TPE）的榜鹅大道支路在早上10时13分出现突发性淹水，他们已经派人前往支援。这两个路段的水位在10时40分左右已消退。

本报摄影随后赶到后港8道的榜鹅公园旁大沟渠，发现水位高涨几近溢出；另外在后港10道第457座组屋旁的沟渠水位也高涨。

根据气象署网站显示，大巴窑雨量站录得的降雨量在早上9时和10时逾90毫米，而同个时候在大成雨量站录得的降雨量有80毫米。

网站也指未来四天在清晨至上午，全岛各地都会下雷阵雨。

完整报道，请翻阅2021年8月30日的《联合晚报》。