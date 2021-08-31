明天起小贩中心强制归还托盘 违例不听劝者将被警告或罚款 咖啡店和食阁延后至明年1月执法

明天起，食客到小贩中心用餐后须归还托盘和餐具，也不能留下纸巾和食物残渣等垃圾，违例者会接获书面警告或面对罚款。至于咖啡店和食阁，当局会从明年1月起才执法，并会事先给予两个月的适应期。

根据国家环境局和新加坡食品局发表的联合文告，执法期间，执法人员仍会先劝请食客遵守条例，对方不听劝才开罚。初犯者会接获书面警告，重犯则会面对罚款。

推出三项措施方便民众归还托盘

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士昨早走访沈氏坊巴刹与熟食中心后表示，当局不会对年长者、残障者和12岁以下孩童采取执法行动，他们的家人和同伴应帮忙清理餐桌和归还托盘。“那些能够把食物和托盘端到桌上的人，应该也能归还使用过的餐具和托盘。”

许连碹说，环境局也推出了三项措施，让食客能够更方便地归还托盘和餐具。

其中，除了现有的900个托盘和餐具归还架，环境局会在小贩中心安装多150个新的归还架，并会逐步添置约300个让食客归还托盘的手推车。

许连碹说，这些流动推车可设在现有归还架之间的地点，也可设在需要额外归还设施的热门摊位附近等。

环境局也在为全岛小贩中心的约6000个熟食摊位提供各50个新托盘。

许连碹说，越来越多食客用餐后会自动归还餐具和托盘，或经提醒后也会这么做，平均归还托盘和餐具的百分比从今年2月推出保持桌面整洁运动的约30％，提高至本月的约65％。

她表示，当局先在小贩中心执行有关规定，是因为小贩中心环境开放，而且人流量高，也会有鸟类来觅食。“无论是食客、清洁工友或是小贩，他们至今对这些举措给出了非常积极的反馈。”

当局今年5月曾表示会从今年第四季开始逐步在咖啡店和食阁展开归还托盘和餐具的执法行动，但昨天表示会在明年1月1日才执行。

今年11月1日至12月31日将是咖啡店和食阁的适应期，不会开罚。这期间，安全距离大使及食品局人员会继续劝导业者确保食客在用餐后清理托盘、餐具和垃圾。当局也会张挂海报和横幅等提醒食客。

许多咖啡店和食阁业者已着手安装托盘归还设施，食品局会继续与业者沟通，包括吁请业者善用环境局的保洁桌面援助计划，抵消设置托盘归还设施和购买托盘的部分成本。