淡滨尼巴士转换站也出现感染群 11人染疫

再有巴士转换站出现冠病感染群，这个与淡滨尼巴士转换站员工有关的新感染群，至今有11人染疫。

根据卫生部文告，现有68个活跃感染群中，八个与巴士转换站有关，累计229起病例。

其中五个巴士转换站感染群昨天进一步扩大。大巴窑巴士转换站感染群再有18人确诊，累计70人。文礼巴士转换站感染群的病例也翻倍，新增15起病例，累计31起。

榜鹅、裕廊东和碧山巴士转换站感染群则分别增加四起、三起和两起病例，累计29起、24起和26起。金文泰和盛港巴士转换站感染群没有新病例。

另一个新增感染群与心理卫生学院有关，昨天新增四起病例，共有六人染疫。

心理卫生学院昨晚发声明说，感染群涉及两个相连病房。在这两个病房工作的一名护士上周六确诊，是该感染群首起病例。另五人是通过主动检测发现的，包括一名医疗助理和四名病患。其中三人未接种疫苗，另外三人已完成接种。

两个受影响病房已封锁，暂停让访客探病或安排病患入院和出院，直至另行通知。病房的所有职员和病患正接受检测。

作为预防措施，心理卫生学院已开始为所有员工进行一次性检测，检测活动最迟在星期五（9月3日）完成。医院也将逐步检测所有住院病患。

除了受影响病房，医院其他运作如常。心理卫生学院说，自疫情暴发以来，院方已加强对访客、病患和职员的监测与防控措施，例如让照料病患的职员接受轮流定期检测。

这是心理卫生学院第二次出现感染群，上次是在去年4月底。

与此同时，原有的三个客工宿舍感染群也扩大。它们是尼德路119号客工宿舍、北海岸客工宿舍和Homestay Lodge。

过去一周新增723社区病例 比前一周激增超过两倍

白沙浮商业城感染群再有七人确诊，累计209人。

我国昨天新增147起本土病例，是自7月22日以来最高，其中52起与其他病例暂无关联。新病例中有一名未完成接种疫苗的70岁以上年长者，存在重症风险。

过去一周新增723起社区病例，相较前一周的240起，激增超过两倍。同期的无关联社区病例也从91起增至173起。

目前有441名病患住院，其中19人需要输氧，另五人情况危急，在加护病房治疗。这些重症病患中，15人年龄在60岁以上，其中九人未接种或只接种了一剂疫苗。过去28天，未接种者患上重症或死亡的比率为9.3％，完成接种者是1.3％。

加上八起输入病例，我国昨天共新增155起病例，累计6万7459起。