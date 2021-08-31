警方数据：今年上半年 罪案同比增逾一成诈骗案占近半数

警方指出，求职骗局今年上半年爆增。骗子通常一开始会让受害者赚取少数佣金以获得信任，然后便会叫受害者先垫钱买货，当受害者发觉被骗时，通常已经投入许多金钱。

冠病疫情带来的不确定性让诈骗团伙有机可乘，今年上半年的10大类型诈骗案中，贷款骗局、电子商务骗局、投资骗局和求职骗局的案件占超过半数。

警方昨天发布上半年罪案数据，诈骗案仍是最受关注的罪案类型。整体而言，今年上半年的总罪案数量比去年同期增加11.2%，共有1万9444起案件，其中诈骗案件增加了16%达到8403起；若不包括诈骗案在内，上半年的罪案数量增加7.8%，共有1万1041起。

10大类型诈骗案在上半年共骗走1亿6800万元，比去年上半年被骗走的6350万元多出1亿多元，许多骗案的内容都是借助疫情背景乘虚而入，贷款骗局、电子商务骗局、投资骗局和求职骗局的案件占了54.8%。

其中求职骗局是增幅最大的骗案类型，去年上半年只有40起，今年上半年以16倍的增幅，暴涨至658起案件，被骗数额达650万元。

警方指出，诈骗团伙会随着大环境改变诈骗内容，今年上半年就看准了疫情期间公众面对各种不确定性，有些人内心变得脆弱。

新加坡警察部队心理学家主管卡罗琳·米斯接受《联合早报》访问时也说，疫情是大家目前心中所关注的事情，有很多诈骗案都是利用冠病相关手段吓受害者。

她说：“冠病发生后很多人失去了工作，也有很多人试图通过投资来赚钱，有些人需要钱而去借贷，这些都成了骗子的诈骗手段。”

根据警方提供的一个求职骗案个案，20多岁的彼得（假名）今年5月在面簿看到兼职赚外快的广告，对方告诉他只要在YouTube点赞特定视频就可赚钱，一个点赞可获1元佣金。此外，他也被指示到特定网站抢购货品，如此也可赚取佣金。

警方指出，求职骗局的骗子一开始会让受害者赚取少数佣金以获得信任，然后便会叫受害者先垫钱买货，当受害者发觉被骗时，通常已经投入许多金钱。

此外，骗子获取彼得的银行户头资料后，竟转账6557元到他户头，说是转错账户，请彼得把钱转到其他户头。彼得没有起疑，根据指示转账，没意识到自己可能成为帮骗子洗黑钱的钱骡。

他在几天后接到警方电话，被告知跌入了诈骗陷阱，叫他立刻去报案。

商业事务局反诈骗部门主任叶葛心副助理警察总监提醒公众，任何背景和年龄层的人都可能成为求职骗案的受害者，彼得在还没被骗走更多钱之前就被警方制止，但有些受害者被骗高达4万元，发现时后悔莫及。

接获逾7400起报案 被骗数额超过2亿元

叶葛心指出，反诈骗中心在今年上半年接获超过7400起诈骗报案，被骗数额超过2亿零170万元，警方共执行了14个反诈骗行动，超过3700名骗子和钱骡被调查。

此外，该中心在今年上半年共冻结了5400个银行户头，帮受害者取回32.7%的被骗金额，约6600万元，这已超过去年全年所取回的5760万元。

她说，反诈骗中心设立于2019年6月，截至今年上半年，一共帮受害者追回1亿2700万元。通过与银行、金融科技公司、电信公司、网购平台等机构合作，两年来共冻结了1万7000个银行户头、终止超过2500条手机线、删除超过2500个可疑的网络绰号和广告、举报超过2万1000个WhatsApp账号，单单在今年上半年就有近7000个涉嫌诈骗的WhatsApp账号被举报。