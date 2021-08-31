个案 入行13年完成15相关课程 保安员薪金翻倍获培训师资格

透过渐进式薪金模式，保安人员在13年里完成了15项与工作相关的课程。除了更自信地胜任职务，他也通过晋升机会获取更高薪金。

坎纳（Kanna，64岁）在2008年成为保安员，先后参与多项本地大型活动的保安工作，去年加入新保安私人有限公司（Soverus）。

他在担任保安的13年里先后参加了15项技能提升课程，除了必修的X光和安检课程，他也报读培训师课程，取得训练其他保安员的资格。