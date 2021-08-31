个案 入行13年完成15相关课程 保安员薪金翻倍获培训师资格 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月31日 5:00 AM 坎纳在担任保安员的13年里完成了15项技能提升课程，工作级别达高级保安主管，每月工资增至超过1820元，同刚入行时相比翻倍。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 透过渐进式薪金模式，保安人员在13年里完成了15项与工作相关的课程。除了更自信地胜任职务，他也通过晋升机会获取更高薪金。坎纳（Kanna，64岁）在2008年成为保安员，先后参与多项本地大型活动的保安工作，去年加入新保安私人有限公司（Soverus）。他在担任保安的13年里先后参加了15项技能提升课程，除了必修的X光和安检课程，他也报读培训师课程，取得训练其他保安员的资格。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地 渐进式薪金模式 保安员 兄弟情 义工心 全国学生中英文互译比赛首次改线上 现开放报名