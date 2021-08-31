雇主：成本或增加 但可助低收入者改善生活

各业界协会和业者认同扩大渐进式薪金模式的覆盖范围以及采纳“本地员工薪金门槛”，有助于改善本地低收入员工的生活素质，不过，他们顾虑随之而来的是成本增加，一些消费品价格也可能上涨。

工商联合总会：消费者私企和公共部门应共同分担成本

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新加坡工商联合总会（SBF）昨天发文告指出，希望企业在采纳渐进式薪金模式（PWM）和规定企业须支付月薪至少1400元的“本地员工薪金门槛”给本地员工，才能聘用外籍员工的过程能尽量简化。此外，须确保支付公平薪金的公司不会在成本竞争力方面受到太多不利的影响。