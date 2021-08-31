雇主：成本或增加 但可助低收入者改善生活 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月31日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 各业界协会和业者认同扩大渐进式薪金模式的覆盖范围以及采纳“本地员工薪金门槛”，有助于改善本地低收入员工的生活素质，不过，他们顾虑随之而来的是成本增加，一些消费品价格也可能上涨。工商联合总会：消费者私企和公共部门应共同分担成本新加坡工商联合总会（SBF）昨天发文告指出，希望企业在采纳渐进式薪金模式（PWM）和规定企业须支付月薪至少1400元的“本地员工薪金门槛”给本地员工，才能聘用外籍员工的过程能尽量简化。此外，须确保支付公平薪金的公司不会在成本竞争力方面受到太多不利的影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡全国雇主联合会 新加坡制造商总会 新加坡工商联合总会 黄志明 渐进式薪金模式 全国工资理事会 劳资政 兄弟情 义工心 全国学生中英文互译比赛首次改线上 现开放报名