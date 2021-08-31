允许回教护士工作场所戴头巾 回理会表示感激

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来自 / 联合早报

摄影 /
蔡家增

发布 / 2021年8月31日 5:00 AM

政府拟议制定的“维持种族和谐法令”将鼓励不同族群之间的温和与包容心态，李显龙总理在本月29日的国庆群众大会上说，这将发出种族和谐对新加坡至关重要的信号。图为巴耶利峇地铁站附近，福海禅寺（后）与西凡印度教庙（前）和谐相伴的风景线。（蔡家增摄）
政府拟议制定的“维持种族和谐法令”将鼓励不同族群之间的温和与包容心态，李显龙总理在本月29日的国庆群众大会上说，这将发出种族和谐对新加坡至关重要的信号。图为巴耶利峇地铁站附近，福海禅寺（后）与西凡印度教庙（前）和谐相伴的风景线。（蔡家增摄）

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新加坡回教理事会对政府调整政策，允许公共医疗领域回教护士戴头巾表示感激，认为此举显示政府了解并回应了回教社群需求。

回理会昨天通过面簿发布理事长依萨（Esa Masood）的视频谈话。依萨说，政府允许回教护士在工作场所戴头巾，是“非常重要的信号”。“这个发展绝对是回教社群深深感激的，这也归功于我们多年建立起来的和平与和谐。”

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