允许回教护士工作场所戴头巾 回理会表示感激 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年8月31日 5:00 AM 政府拟议制定的“维持种族和谐法令”将鼓励不同族群之间的温和与包容心态，李显龙总理在本月29日的国庆群众大会上说，这将发出种族和谐对新加坡至关重要的信号。图为巴耶利峇地铁站附近，福海禅寺（后）与西凡印度教庙（前）和谐相伴的风景线。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡回教理事会对政府调整政策，允许公共医疗领域回教护士戴头巾表示感激，认为此举显示政府了解并回应了回教社群需求。回理会昨天通过面簿发布理事长依萨（Esa Masood）的视频谈话。依萨说，政府允许回教护士在工作场所戴头巾，是“非常重要的信号”。“这个发展绝对是回教社群深深感激的，这也归功于我们多年建立起来的和平与和谐。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 头巾 回教社群 兄弟情 义工心 全国学生中英文互译比赛首次改线上 现开放报名