允许回教护士工作场所戴头巾 回理会表示感激

新加坡回教理事会对政府调整政策，允许公共医疗领域回教护士戴头巾表示感激，认为此举显示政府了解并回应了回教社群需求。

回理会昨天通过面簿发布理事长依萨（Esa Masood）的视频谈话。依萨说，政府允许回教护士在工作场所戴头巾，是“非常重要的信号”。“这个发展绝对是回教社群深深感激的，这也归功于我们多年建立起来的和平与和谐。”