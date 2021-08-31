六年前，黄信国在弟弟黄信强的建议下到新加坡红十字会当义工，两人觉得当义工可保持身心活跃，能与他人分享专业知识，很有意义。

步入乐龄后，黄信国（73岁）和黄信强（68岁）两兄弟回馈社会的热情不减，各自参与多项志愿服务，过去六年同为新加坡红十字会活跃义工。

黄信国退休前是港口主管，40多年前就参与基层组织，曾担任白桥公民咨询委员会副主席，如今虽不在前线服务，但仍参与一些基层工作。

六年前，黄信国在弟弟黄信强的建议下，也到新加坡红十字会当义工。起初，他每逢售旗日会去帮忙，过后每周两天到红十字会的二手店帮头帮尾，包括整理大箱的捐赠物品。

四年前，他因心脏问题动血管扩张手术后，不宜提重物，转当红十字会捐血计划义工。如今，除了在流动捐血站帮忙，他也会拨电联系前血液捐献者，鼓励及提醒他们捐血。

约三年前，他还到另一家社会服务机构当起义务医疗护送，接送行动不便的肾脏病患者往返洗肾中心和住家。近来因冠病疫情，这项义务服务唯有暂停。

“我闲不下来，喜欢和人聊天。当义工让我保持身心活跃。”

专业摄影师黄信强则是在七年前阅读了红十字会海外赈灾工作的报道，深受启发，决定加入本地红十字会当义工。“由于没有赈灾经验，我觉得贡献自己的技能比较实际，于是当起义务摄影师。”

这份义务工作让黄信强见识不少大场面，包括前年新加坡红十字会70周年活动上，有机会拍到哈莉玛总统与义工们互动的照片。

黄信强前年获红十字会颁发表扬奖，肯定他多年来的贡献。

黄信强每天也到“愿之心”帮忙派送饭盒给弱势群体，之前也曾为博物馆当义务摄影师。

“自从当了义工，我的眼界开阔了，能与他人分享我的专业知识，也很有意义。”