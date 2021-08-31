接受网友挑战夜游 壮男下水5分钟 沉尸3米深水处

驳船码头溺毙案，45岁男子接受匿名网友的挑战，在农历七月深夜，从驳船码头跳进新加坡河游到对岸，还拍下现场视频，不料男子下水五分钟后就不见踪影，民防到场展开搜索，在水深三公尺处找到他的遗体。

这起溺毙案，上周五（8月27日）晚上发生在驳船码头。死者是45岁的印度族男子雷森。

据悉，雷森当晚下水前曾在个人面簿上直播，他面对镜头，脱去上衣后，表示自己将接受在农历七月在新加坡河游泳的挑战。说完，他从驳船码头岸边的石梯一步步走进河里，开始往对岸方向游去。开播5分钟左右，雷森就在公众眼前消失。

雷森本月22日在面簿贴文，指有匿名网友挑战他在农历七月晚上到驳船码头游泳，以证明自己胆识，网友的战帖相信是引发事件的原因。今早，雷森的面簿专页隐私设置已被更改，除了小部分人，公众无法看到他面簿的内容。

据《联合晚报》了解，事发时雷森的一名友人也在现场，相信出事后，就是他报案通知警方。

警方受询时说，当晚8时41分接获疑溺水的通知。民防部队受询时说，当晚出动灾难拯救队（DART）潜水员下水搜救。潜水员最后在距离河岸60公尺，水深三公尺的地点找到男子，救护人员当场宣告他不治。

警方调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年8月31日的《联合晚报》。