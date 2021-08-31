半身在外车突开动 老伯险摔出德士 两路人冲前帮忙

老伯路上拦停德士，一只脚才刚踏进车里，德士却突然往前开，导致老伯失去平衡跌倒，差点摔出车外，后座的阿婆吓得抓住他的脚，两名路人也赶紧冲上前帮忙。

事件发生在昨天（8月30日）中午约12时，地点在余东旋街的路段。读者黄先生（50岁，餐饮业）在该路段开车时，目睹老伯要坐上一辆康福德士时，险些摔出车外的一幕，过后他拨打热线通知《联合晚报》。

不愿透露名字的黄先生受访时说，当时他载着同事雷萨（35岁）跟在该辆德士后面，没想到会看到这一幕，车里的行车记录器才拍下全过程。

根据他提供的视频显示，老伯当时从德士右边的后车门上车，当时他一只脚才刚踏进德士，半个身子还在德士外时，但德士司机却不知何故往前开动。

老伯这时失去平衡，右膝着地，左脚还在车内。视频显示，此时有人从车内伸出手抓住老伯。

黄先生指当时雷萨赶紧下车，扶起老伯上车，而一辆停在他后面的汽车驾驶者也下车来帮忙。

雷萨受访表示，当时在德士的后车座还有一名跟老伯年纪相仿的老妇，两人看上去70来岁。“她可能是老伯的太太，她吓得说不出话，手一直紧紧抓着老伯。”

雷萨和另一名驾驶者将老伯扶上德士后，德士就开走了。黄先生说：“还好当时车速不快，不然老伯可能会受伤。”

完整报道，请翻阅2021年8月31日的《联合晚报》。