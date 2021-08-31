母卷车底逝世 子女借钱奔丧 逾20公众捐助

母亲卷车底丢命，儿女筹钱赶来新加坡奔丧，超过20多名热心公众伸援手，其中有富商将捐出5000元，协助他们渡过难关。

《新明日报》之前报道，本月25日早晨6时许，46岁的郭明菊在上班途中，在宏茂桥3道靠近第231座组屋的路口遭双层巴士撞倒，被卷入车底拖行5米后丧命。

远在马来西亚霹雳州的儿子黄世俊（23岁，行销）和女儿黄佩燕（19岁）赴新奔丧，向亲友借了6000新元支付隔离费用，前天获得当局批准外出6小时，打理母亲的身后事。

新闻昨天（8月30日）报道后，超过20名热心读者联系上《新明日报》，表示有意捐款帮助这对兄妹。

其中一名读者吴先生（57岁，商人）捐赠了3000元。他受访时表示，只想行善积德，尽力帮助需要帮助的人。

另外，印度尼西亚富商翁俊民也将慷慨捐赠5000元。身在印尼的他受访时表示，读到新闻后深受触动。

“母亲是最伟大的，给我们最大的恩惠就是一条命，也是我们重要的精神支柱，含辛茹苦将我们养大。行善不分国籍和时间，有什么需要的，我都很愿意帮助他们。”

除了捐款之外，马国议员曾茄恩也联系上《新明日报》，希望为这对兄妹提供帮助。他表示，将尝试协助他们申请回马国后的居家隔离，或者免除隔离费用。

新捷运：已联系家属 提供帮助和支持

新捷运表示，已联系上死者家属，会尽所能提供帮助和支持，并向他们表示最深切的哀悼。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲答复《新明日报》询问时表示，之前因为没有家属的联系方式，所以未能及时与他们取得联系，直到周末，有一位死者的亲戚拨电，才联系上对方，为此感到抱歉。

“我们已与死者的儿子取得联系，在这个艰难的时刻，将会尽我们所能提供经济援助和支持。”

据《新明日报》了解，新捷运将承担丧礼费用以及死者儿女的隔离费用。

完整报道，请翻阅2021年8月31日的《新明日报》。