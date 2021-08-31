楼上烟客随手丢 二楼平台满烟蒂 居民：又脏又危险

组屋楼上时常有烟客随手把烟蒂往下丢，落在二楼的组屋平台上，一星期内就累积上百根，居民申诉不止弄得脏兮兮，还可能引发火患。

这个布满烟蒂的组屋平台在盛港康埔桦巷第208B座组屋。

网友“Angel”昨天（8月30日）在面簿群组Complaint Singapore上传贴文，指责该座组屋的楼上居民乱丢烟蒂。

照片显示，上百根烟蒂被丢在平台上。而该平台位于二楼垃圾槽的左边，它的两面是墙壁，另外两面是铁栏杆，其中一侧的铁栏杆上有个上锁的小门。

记者昨天走访现场，发现清洁工已把平台上的烟蒂清理干净。清洁工苏曼（31岁）受访说，在这里工作了四年多，这几年来都有这样的问题，但今年特别严重。

“我每周都需要开锁入内清理一次，平台上的烟蒂有时多有时少，一般周末后会比较多，最多的时候大概有上百根。”

当地居民陈太太（58岁，服务员）表示，这边常常有人会乱丢烟蒂，昨天外出丢垃圾时，就注意到平台上有很多烟蒂，真的很夸张。她指这样的情况已持续了三四年，只是近来特别严重，担心若有人把垃圾也丢到平台上，再丢下烟蒂就可能引发火患。

住在五楼的郭小姐（40岁，执行人员）则表示，每次走到垃圾槽丢垃圾时，都会发现走廊上有两三根烟蒂，“从楼上抛下的烟蒂，也会落到五楼的走廊，弄得走廊脏兮兮的，我每次看见都会清理，希望这样的情况能够有所改善。”

完整报道，请翻阅2021年8月31日的《联合晚报》。