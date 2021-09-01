【职场无歧视】遭到不当解雇 有何求助管道？

什么是不当解雇？如果你遭到不当解雇，应该怎么办？劳资政纠纷调解联盟（简称TADM）在解雇课题上，为雇主和雇员提供咨询建议。

问：在什么情况下的解雇，会被视为不当？

答：当雇主在不公平或不合理的情况下，终止雇佣，解雇雇员，就是不当解雇。

劳资政不当解雇准则中阐明，构成不正当解雇的各种情况。这些情况包括：

针对年龄、种族、性别、宗教信仰、婚姻、家庭责任或残疾状况的歧视。

剥夺雇员应享有的福利或权益，例如产假福利。

处罚雇员行使雇佣权利，例如雇员向TADM提呈调解薪金相关的纠纷请求后遭到解雇。

捏造解雇理由。

如果雇主以行为不当或表现不佳作为解雇的理由，雇主有责任证明解雇的原因。如果雇主无法提出证据，解雇会被视为不当。

雇主应该怎么做，确保公平解雇

雇主必须确保终止雇佣是在公平的情况下执行，并且经过妥善的沟通，这点至关重要。雇主在解雇任何雇员之前，应该注意以下要点：

向受影响的雇员解释终止雇佣的原因时确保沟通方式清晰，并且顾虑雇员的情绪。

除非执行上有实际困难，雇主必须为受影响的雇员提供终止雇佣合约的书面通知，并且亲自通知雇员。

提供解雇通知，或代通知金。

在雇佣的最后一天，雇主应该支付雇员合约拖欠的所有薪资。 如果无法这么做，雇主可以在雇员合约终止的三天内，根据合约支付他们所有薪资。

在出现不当行为的情况下，雇主如果决定不提供解雇通知并解雇任何雇员，雇主必须出示该雇员行为不当的证据。 在决定解雇之前，雇主必须进行调查，让受影响的雇员陈述他或她的情况。

冗员是终止雇佣的正当理由，但是，雇主应该在用尽其他对策，比如重新部署人手之后，在别无选择的情况下才考虑裁员。

雇主可采纳建议措施，减少职场上的申诉与潜在的冲突。（图／Getty Images）

问：雇主如何减少职场上的申诉与潜在的冲突？

答：雇主应该采纳下列作法，协助防止或解决职场上潜在的冲突：

阐明企业方针

关于工作水准与期望、行为准则、人力资源方针如公司政策、纪律处分程序、申诉处理流程，以及其他相关的信息，雇主应该清楚地向所有雇员传达，并提供给他们参考。

雇主应该妥当地向新雇员传达这些事项，把它作为公司入职流程的一部分。

设立申诉处理流程

如果处理不当，职场上的申诉会严重影响雇员的士气和生产力，从而对企业衍生出更广泛的影响。设立正式的申诉处理流程，能提供雇员一个安全的渠道，让他们可以安心地提出申诉。

进行客观和定期的绩效评估

雇主应该结合使用正式的评估和定期反馈，来审查和评估雇员的表现。

雇主应该制定客观、可衡量的绩效评估标准，定期审查这些标准，并将所有绩效评估记录保存至少一年。

除了正式评估，主管还应该定期给予绩效反馈，让雇员有机会提升绩效。

问：如果雇员觉得自己遭不当解雇，他们有什么求助管道？

答：当雇主相信公司是基于合理理由终止雇员的合约，但是被解雇的雇员却不那么认为，就可能会出现纠纷。

很多纠纷都能通过坦诚沟通，达成友好解决方案。雇主应该清楚地解释解雇的理由，雇员也应该通过人事部或其他内部渠道，向公司寻求澄清，以便更好地了解遭解雇的原因。

如果双方无法解决纠纷，受到雇佣法令保护的雇员可以向TADM提交不当解雇申诉。

请浏览网站https://www.mom.gov.sg/employment-practices/employment-act/who-is-covered，了解你是否受到雇佣法令保护。

收到解雇通知的经理或执行级人员，必须为雇主履行至少六个月的职务。如果雇员要针对雇主不当解雇提出调解的请求，雇员必须在合约终止的一个月内，提交给TADM。

指导

劳资政纠纷调解联盟（简称TADM）是由劳资政伙伴--人力部、全国职工总会和新加坡全国雇主联合会共同成立。它为雇员提供纠纷调解和咨询服务，以解决雇佣纠纷，并在相关课题上与合作伙伴联手协助雇员。

请上网https://www.tal.sg/tadm/eservices/employees-file-employment-claim，利用TADM的网上电子服务提交不当解雇申诉，或预约咨询人员详谈。

欲知更多详情，请上网www.tadm.sg

工会会员也能拨电 6213-8008，向工会寻求指导和协助。

【本文由劳资政纠纷调解联盟呈献】

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