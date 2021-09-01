政府加大调控力度避免私宅市场过热 非有地住宅用地发展费平均上调10.9％

政府今年第二次调高非有地住宅用地的发展费，从9月1日起平均上调10.9％，是2018年3月以来最大涨幅。这显示政府加大调控力度，避免私宅市场过热。

国家发展部昨天发表文告说，非有地住宅用地发展费的涨幅比上一次的0.3％高。在118个区当中，有116个区的发展费上涨2％到19％之间，其余两个区则维持不变。

另一个发展费涨幅较大的是有地住宅用地，平均调高6.3％，增幅高于此前半年的1.5％，也是2013年9月以来的最大增幅。116个区的发展费上调幅度介于4％至18％，另两个区的发展费没有变化。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣认为，发展费上调将导致非有地新私宅项目的发展成本上升，这笔费用必定计算进售价内，由买家承担。

莱坊研究部主管郑卫铭认为，这一轮非有地住宅用地发展费显著上涨，相信同火热的私宅市场和踊跃的政府售地计划（Government Land Sales Programme，简称GLS）竞标活动有关。

他说：“经济预计会在2021年复苏，发展商在过去六个月里积极竞标住宅地段，以填补因强劲需求而减少的新私宅库存。”

合登房产集团（Huttons）研究主管李思德说，自今年第一季以来，GLS非有地私宅和执行共管公寓地段，以及集体出售地段的价格都上涨，这包括宏茂桥1道和伦多中路的地段。

他认为，集售市场可能受影响，因为买下集售地段的发展商在填补土地使用密度时的成本会增加。

发展费是由发展商支付给政府，用来填补土地使用密度和价值提高后的价差。它也反映了发展商的土地需求。

商业用地发展费连续三次下调

国家发展部每年调整发展费两次，一次在3月1日，一次在9月1日。当局是在征询首席估价师的意见以及参考市场现状后，制定最新的发展费。

最新的这轮发展费调整中，商业用地是连续三次下调，这次平均下滑0.7％，低于上一轮的1.5％降幅。118个区当中，有39个区的发展费下调1％至3％，其他79个区的发展费与此前半年相同。

仲量联行新加坡研究与咨询部主管郑惠匀说，办公楼市场虽然已开始复苏，但首席估价师可能考虑到零售空间市场仍受到冠病疫情的影响，租金和售价仍在下滑，所以才下调商业用地的发展费。

至于政府连续两次放慢商业用地发展费的下调速度，她预测，这可能是因为办公空间租金和价格回升，以及零售空间租金和价格的跌速减慢。

酒店和工业用地方面，发展费维持不变。