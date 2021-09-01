本地新增79无关联病例今年来最多 巴士转换站感染群再扩大 累计276病例

八个巴士转换站感染群中，其中六个昨天再添新病例。其中，文礼巴士转换站感染群再有13人确诊，累计50人。大巴窑巴士转换站感染群的病例则增加七起，累计85起，也是目前最大的巴士转换站感染群。

我国昨天新增156起本土病例，是自7月22日以来最多的一天。其中79起与其他病例暂无关联，是今年最高的单日新增无关联病例。

巴士转换站感染群持续扩大，相关感染群累计276起病例。白沙浮商业城感染群再有11人确诊，累计222人。

根据卫生部昨晚的文告，现有的70个活跃感染群中，八个与巴士转换站有关，其中六个昨天进一步扩大。

文礼巴士转换站感染群再有13人确诊，累计50人。大巴窑巴士转换站相关病例增加七起，累计85起，是目前最大的巴士转换站感染群。

淡滨尼和裕廊东巴士转换站感染群各增加两起病例，累计20起和26起。榜鹅和碧山巴士转换站感染群各新增一起病例，累计30起和27起。金文泰和盛港巴士转换站感染群没有新病例。

两个客工宿舍感染群也扩大。北海岸客工宿舍再添15起病例，累计166人。Homestay Lodge则添一起，累计14人。

新增两感染群 19人需输氧五人情况危急

昨天新增两个感染群，以69739命名的感染群有四起病例，包括一起新增病例。以69690命名的感染群则累计三起病例。由于卫生部不再提供个别病例的资料，因此没有关于这些新感染群的详情。

五起输入病例中，三人在抵境时发现染疫，两人在履行居家通知或隔离期间确诊。昨天共增161起病例，累计6万7620起。

过去一周新增771起社区病例，相较前一周的290起，激增超过一倍。同期的无关联社区病例也从105起增至198起。

目前有463名病患住院，其中19人需要输氧，另有五人情况危急，在加护病房治疗。这些重症病患中，15人年龄在60岁以上，其中八人未接种或只接种了一剂疫苗。过去28天，未接种者患上重症或死亡的比率为8.3％，完成接种者则是1.2％。

截至前天已有超过430万人完成疫苗接种，占本地人口的80%。已接种至少一剂疫苗的则占本地人口的83%。