涉举办65人公司晚宴违例 阿一鲍鱼富临酒家和建筑公司被控 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年9月1日 5:00 AM 阿一鲍鱼富临酒家在今年2月6日允许建筑公司Asia Piling在餐馆内举办65人的公司聚会，双双触犯冠病条例，今天被控。（土管局提供） 字体大小: 小 中 大 阿一鲍鱼富临酒家和建筑公司Asia Piling因涉嫌举办一场65人的聚餐，违反安全管理措施，今天被控上法庭。根据新加坡土地管理局昨天发的文告，阿一鲍鱼富临酒家在今年2月6日，因允许一组65人的公司聚会在位于赛马公会路（Turf Club Road）200号（The Grandstand）的餐馆内举行，被当局提控。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡土地管理局 阿一鲍鱼富临酒家 亚太工程师组织联盟颁发 领域先锋张奇善荣获年度工程师奖 【职场无歧视】遭到不当解雇 有何求助管道？