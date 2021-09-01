涉举办65人公司晚宴违例 阿一鲍鱼富临酒家和建筑公司被控

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来自 / 联合早报

文 /
林慧敏

发布 / 2021年9月1日 5:00 AM

阿一鲍鱼富临酒家在今年2月6日允许建筑公司Asia Piling在餐馆内举办65人的公司聚会，双双触犯冠病条例，今天被控。（土管局提供）
阿一鲍鱼富临酒家在今年2月6日允许建筑公司Asia Piling在餐馆内举办65人的公司聚会，双双触犯冠病条例，今天被控。（土管局提供）

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阿一鲍鱼富临酒家和建筑公司Asia Piling因涉嫌举办一场65人的聚餐，违反安全管理措施，今天被控上法庭。

根据新加坡土地管理局昨天发的文告，阿一鲍鱼富临酒家在今年2月6日，因允许一组65人的公司聚会在位于赛马公会路（Turf Club Road）200号（The Grandstand）的餐馆内举行，被当局提控。

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