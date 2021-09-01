涉举办65人公司晚宴违例 阿一鲍鱼富临酒家和建筑公司被控

阿一鲍鱼富临酒家和建筑公司Asia Piling因涉嫌举办一场65人的聚餐，违反安全管理措施，今天被控上法庭。

根据新加坡土地管理局昨天发的文告，阿一鲍鱼富临酒家在今年2月6日，因允许一组65人的公司聚会在位于赛马公会路（Turf Club Road）200号（The Grandstand）的餐馆内举行，被当局提控。