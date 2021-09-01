慈善信托推出疫情故事集 收录34个国人暖心抗疫事迹

一名年近五旬的印族妇女失业约一年，没能力好好庆祝屠妖节。不过，当时让她最放心不下的是，她过去几年在佳节期间捐赠食品礼篮的72户贫困家庭。

为了不让这些家庭失望，育有两名青年孩子的她宁可自己省吃俭用，并向亲朋戚友筹钱购买礼篮。

上述真人真事是去年12月一篇新闻特写的受访者故事之一。这篇报道多名平凡新加坡人如何在冠病疫情期间，继续互相关照和散播欢乐的新闻特写，现收录在“Stories of A Pandemic”（简称SOAP）疫情故事集里。