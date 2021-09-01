慈善信托推出疫情故事集 收录34个国人暖心抗疫事迹

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来自 / 联合早报

文 /
苏文琪

摄影 /
​​​​​​​谢智扬

发布 / 2021年9月1日 5:00 AM

Stories of A Pandemic筹委会主席韩福光（左）和副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨晚一起为新书揭幕。（谢智扬摄）
Stories of A Pandemic筹委会主席韩福光（左）和副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨晚一起为新书揭幕。（谢智扬摄）

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一名年近五旬的印族妇女失业约一年，没能力好好庆祝屠妖节。不过，当时让她最放心不下的是，她过去几年在佳节期间捐赠食品礼篮的72户贫困家庭。

为了不让这些家庭失望，育有两名青年孩子的她宁可自己省吃俭用，并向亲朋戚友筹钱购买礼篮。

上述真人真事是去年12月一篇新闻特写的受访者故事之一。这篇报道多名平凡新加坡人如何在冠病疫情期间，继续互相关照和散播欢乐的新闻特写，现收录在“Stories of A Pandemic”（简称SOAP）疫情故事集里。

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