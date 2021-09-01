慈善信托推出疫情故事集 收录34个国人暖心抗疫事迹 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年9月1日 5:00 AM Stories of A Pandemic筹委会主席韩福光（左）和副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰昨晚一起为新书揭幕。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 一名年近五旬的印族妇女失业约一年，没能力好好庆祝屠妖节。不过，当时让她最放心不下的是，她过去几年在佳节期间捐赠食品礼篮的72户贫困家庭。为了不让这些家庭失望，育有两名青年孩子的她宁可自己省吃俭用，并向亲朋戚友筹钱购买礼篮。上述真人真事是去年12月一篇新闻特写的受访者故事之一。这篇报道多名平凡新加坡人如何在冠病疫情期间，继续互相关照和散播欢乐的新闻特写，现收录在“Stories of A Pandemic”（简称SOAP）疫情故事集里。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 王瑞杰 The Majurity Trust 冠状病毒19 亚太工程师组织联盟颁发 领域先锋张奇善荣获年度工程师奖 【职场无歧视】遭到不当解雇 有何求助管道？