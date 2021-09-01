上下班时间人行道上脚踏车多 三巴旺西办活动提醒安全骑行 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年9月1日 5:00 AM 三巴旺集选区议员傅丽珊（左二）和新加坡行善运动秘书长袁国栋博士（左一）昨天带领三巴旺西区基层义工为骑士分发抽绳袋，提醒骑士小心骑行。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 脚踏车和行人共用道路时，因为空间狭窄可能造成意外。三巴旺西区推出新的安全骑行活动，提醒骑士更加注意安全。许多在三巴旺西区大型工业区内工作的员工都居住在工厂附近，其中不少人每天使用脚踏车上下班。早晚通勤高峰期时，人行道上常常挤满了行人和脚踏车骑士。负责该区事务的三巴旺集选区议员傅丽珊因此联合区内的基层联系网和市镇理事会，以及新加坡行善运动和新加坡骑车工作小组，共同举办安全骑行运动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 三巴旺西区 脚踏车骑士 亚太工程师组织联盟颁发 领域先锋张奇善荣获年度工程师奖 【职场无歧视】遭到不当解雇 有何求助管道？