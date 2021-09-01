上下班时间人行道上脚踏车多 三巴旺西办活动提醒安全骑行

脚踏车和行人共用道路时，因为空间狭窄可能造成意外。三巴旺西区推出新的安全骑行活动，提醒骑士更加注意安全。

许多在三巴旺西区大型工业区内工作的员工都居住在工厂附近，其中不少人每天使用脚踏车上下班。早晚通勤高峰期时，人行道上常常挤满了行人和脚踏车骑士。

负责该区事务的三巴旺集选区议员傅丽珊因此联合区内的基层联系网和市镇理事会，以及新加坡行善运动和新加坡骑车工作小组，共同举办安全骑行运动。