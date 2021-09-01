童年时候很少机会能吃到美味的蛋糕，于是莫昌任在他有能力之后报读烘焙课程，希望复制那让他怀念的儿时味道。

童年时候，对住在甘榜的莫昌任来说蛋糕是奢侈品，只有当邻居家有人结婚时，才有机会吃得到。就算是长大步入社会后，因为刚开始工资低，他每次经过酒店餐馆橱窗看到蛋糕，还是只能望梅止渴。

过去能吃上一口蛋糕是多么难能可贵，于是莫昌任（67岁，镜片工艺师）在他有能力之后报读烘焙课程，希望复制那让他怀念的儿时味道。

莫昌任受访时说：“以前家里穷，连罐头都买不起，怎么可能买蛋糕。后来姐姐到文华酒店工作，久久会买一次蛋糕给我们吃。”

虽然事隔多年，但他还是清楚记得那美妙的滋味。“它上面是水果，中间有三层香草口味的海绵蛋糕，下面有饼干，旁边还撒上杏仁片。我吃了就爱上这蛋糕，可是后来一直找不到这个口味。”

1980年代末，那时莫昌任早已成家立业，30多岁的他经朋友介绍，开始参加烘焙课程。

他靠自己摸索，不仅做出姐姐当年买给他们兄弟吃的那个水果蛋糕，而且每次只要在外头吃到好吃的口味就会回家研究怎么做，过去几十年来做了无数个蛋糕与亲友分享。

他说，烘焙是他的兴趣，刚开始接触烘焙的前几年，他花了五六千元上课和购买器具，这么多年来他几乎每周都会烘蛋糕。

看到父亲做得起劲，莫昌任的儿女两三个月前为他设立了Instagram账号，当起他的“宣传大使”替他接单卖蛋糕。

但莫昌任自觉手艺还不够好，他说，以后退休了会去上更多课程，尤其想学做蛋糕装饰，让未来的作品色香味俱全。