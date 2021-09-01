举报对方没戴口罩引冲突 火爆安全大使 飞踢商店经理

安全距离大使见宠物店经理没戴口罩，请同事拍照上传到系统去举报。宠物店经理为此暴怒，与安全距离大使起冲突，后者一气之下出脚踢向经理，经理也不敢示弱，拿起石狮雕像丢向对方。

经理承认滋事罪 早前判罚款2000元

双方越打越凶，被组屋电眼拍到两人在地上扭打，最后才由路人将两人分开。

何俊（48岁）事发时在义顺中1路第928座组屋的宠物店当经理，他早前承认滋事罪，已被判罚款2000元。

而当时的安全距离大使何伟平（40岁）则面对五项控状，包括滋事、恶作剧、蓄意伤人以及抵触防止骚扰法令罪，昨日认下其中三项，被判坐牢三周以及罚款800元。据了解，他现在已不再担任安全大使。

案情揭露，当时受雇于建屋局当安全距离大使的被告，于去年12月16日和另一同事到宠物店一带执行任务，但两人都没有戴着显示他们为安全距离大使的证件。

当时，被告何伟平发现何俊在宠物店内没有戴口罩，便让同事帮忙拍照，以便能上传系统举报。何俊见被告的同事在拍照，上前问他在做什么。被告见状，反问何俊“哪里不对了？”两人接着开始大吵，互相飙脏话。

两人越吵越激动，被告便一脚踢向何俊，何俊则拿起桌上的石狮雕像丢向他。两人扭打一阵后，才由路人将两人分开，被告接着报警。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年9月1日的《联合晚报》。