掌握数码技能 疫情下生活便利又充实

洪振顺（64岁）在四年前退休时买了一台智能手机，但是他连来电也不会接。

他回忆道：“以前，我的旧手机都是用按的，这个新手机呢，不管我多大力按，都没办法接电话，还给我‘按’掉很多资料。之后我问儿子，才知道新手机是要用手指‘滑’的！”

连手机都不会开启的洪振顺，今天却能够通过网络视频会议接受笔者访问，访问时他由衷开心地说：“学会用数码科技真好！你看，我们不用出门，就能‘见面’，我也能用手机订餐叫外卖，真的很神奇、很方便！”

原来，洪振顺为了使用新手机，积极参加数码课程，包括参加全国乐龄学苑（National Silver Academy）合作伙伴XIOHOO所举办的各种数码课程。 在2021年内，他接二连三地上了即时通讯WhatsApp、网络视频会议Zoom，网上购物，还有谷歌云端和照片储存的课程。现在他用起智能手机和电脑已经得心应手。

因为疫情的关系，他认为提高个人的资讯科技能力变得更加重要。正因为他学会使用网络视频会议后，疫情中他能运用来与朋友沟通，也能上网课，让生活更充实。

老师耐心教导 连上两课也不累

洪振顺学用视频会议后，疫情期间能上网课，也能和朋友在网上“见面”。（图/报业控股)

洪振顺喜欢拍花木照片，拍多了手机存储爆满，就去上课学习利用云端整理及收藏照片。

“这些数码技能很实用，我越学越有兴趣，老师也很有耐心，又示范又帮忙，上完课后一个月内有疑问还能向他们请教。我越上课就越上瘾，不断要学新的。”

他说：“有时我一天还连上两门课：上午上三小时，吃过午餐再上三小时。虽然总体的课程时间是六小时，但我一点也不觉得累！”

洪振顺指出，这些课程有津贴，加上还能用技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit），有时他只需要付10元的学费。

“不需要花费太多就能学到实用的知识，非常划算！”他笑着说道。

从“学生”变“老师” 教朋友使用数码工具

洪振顺鼓励乐龄人士排除心理障碍，多去尝试和学习。（图/报业控股)

洪振顺过去在仲裁庭从事文书工作，毕业自南大商学系的他也有社工的专业文凭。退休后他投入社会服务，经常到职总保健合作社与海悦辅导中心当义工，协助照顾和开导老人家。

他掌握了数码技能之后，经常与身边的朋友互相学习，切磋使用数码工具的窍门，例如运用Zoom和即时通信WhatsApp的各种功能。如果朋友有不会的地方向他请教，他也会据自己所学的教导他们，或示范给他们看。

他说：“我们经常互相研究一些功能怎么使用，也经常利用来互相沟通，在生活中多多使用，就会加深印象。”

洪振顺说，乐龄人士学习新事物时难免会战战兢兢，害怕犯错，遇到不明白的地方也不好意思向别人请教。他鼓励乐龄人士排除心理障碍，多去尝试和学习。

“我觉得我们应该把学习当成乐趣，学习新事物能带来新鲜感和活力，延缓老化。遇到不懂的东西就不耻下问，那么学习的步伐就能加速，越来越顺畅。”



“学会用数码科技真好！我不用出门，就能与朋友‘见面’，我也能用手机订餐叫外卖，真的很方便！”

——退休人士洪振顺



课程多样化 让你活到老 学到老

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除了手工制作，烹饪、保健之外，还有很多类别的课程供选择，例如资讯科技与科学、乐龄与实用技能、人文学科、商业金融，以及传媒、艺术与设计。课程超过1000个，选择多样化，而且定期更新。

课程不仅有学费津贴，多数课程也能用技能创前程培训补助，让乐龄人士能以合理的费用活到老、学到老。

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上网www.nsa.org.sg

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【本文由活跃乐龄理事会和全国乐龄学苑联合呈献】