樟宜T1和T3重新迎接公众 八成餐厅和零售店恢复营业

关闭三个多月的樟宜机场第一和第三搭客大厦昨天（9月1日）起对公众重新开放，超过八成餐厅和零售店恢复营业，部分餐厅出现用餐人潮，为机场带来了许久未见的生机。

受访商家指出，虽然昨天的顾客量不比之前多，但随着9月学校假期即将来临，再加上机场和商家举办的一系列促销活动，相信人潮还会增加。

樟宜机场今年5月出现感染群，为了遏制病毒传播，搭客大厦自5月13日起暂时关闭，只有持机票的乘客和机场员工可以进出。

昨天是两个搭客大厦对外开放首日，根据记者观察，大部分商店在上午时段较为冷清。到了午餐时段，第三搭客大厦（T3）地下二层的食阁和部分餐厅开始出现用餐人潮。

Ichikokudo拉面店午餐时间几乎满座，餐厅经理依祖受访时说，团队已经陆续接到一些订位电话。“大部分都是订这个周末，相信是因为学校假期即将来临。再加上我们这周举办周年促销，希望能吸引更多人来消费。”

Mr Teh Tarik Express在过去三个多月照常营业，为机场员工提供多一个用餐选项。这家24小时营业的餐厅从昨早开始，食客就络绎不绝。

负责该店的业务发展经理黄根隆说，昨天的生意比过去三个月的日均生意额高出至少20％。“我们的员工非常期待搭客大厦重开。虽然大部分食客是机场员工，不过也有一些公众陆续来店里用餐或打包。”

不过同一层楼和离境厅外的零售店则明显较为冷清。经营巧克力连锁店可卡树（The Cocoa Trees）的FNA零售总监吕静羚指出，店内昨天接待零零散散的顾客，大多数是机场或其他商店的员工。

“不过我们不会太担心，因为学校假期一般会有很多家庭来机场消费，相信下来一周的生意会有起色。我们也会举办促销，清掉之前暂停营业时的存货。”

机场和员工加强防疫

一些员工则因为重回机场工作而更加注重个人防疫措施。在T3地下二层一间服装店工作的露比（33岁）过去三个月暂时到其他分店帮忙，昨天调回机场分店工作。“虽然我已经接种疫苗，但毕竟在机场工作有一定风险，不知道顾客到过哪些地方。我能做的是勤洗手、多注重个人卫生，经理也已经吩咐我们要加强店内的消毒工作。”

为了确保公众安全，樟宜机场采取一系列措施，包括为所有餐厅、零售店和公共空间消毒。此外，所有员工必须通过冠病检测才能上班，每14天也须接受定期检测。

樟宜机场集团陆侧特许经营部高级副总裁冯俊平指出，虽然昨天是工作日，不过人潮超出他的预期。集团这几周也推出免费停车促销，并在各处搭设国外著名旅游景点的装置让访客拍照打卡。

家住金文泰的黄聪明（72岁，品质控制人员）昨天和妻子一起到机场逛街用餐。他说，疫情期间不能出国，机场便成了他和妻子的休闲好去处。“之前搭客大厦暂时关闭我还有些失望，今天刚好是我的休假日，就和妻子过来走走。”