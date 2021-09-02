黄循财：不鼓吹对抗不逼迫 我国通过合作模式达成种族和谐共识

黄循财昨天再次针对种族主义和华人特权课题作出回应时说，“我们彼此磨合和尊重，通过沟通取得共识，以扩大我们共享的空间。这种合作伙伴模式虽然比较困难，不过是一个较可持续的做法。”

新加坡在维持种族和谐的道路上不鼓吹相互对抗，也未曾采取强人所难的方式，而是通过彼此合作来让大家达成共识。这种合作形式虽然较难推行，但却是更可持续的做法。

李显龙总理上个星期天（8月29日）发表国庆群众大会演说时强调，我国平等对待各族，所谓的华人特权在新加坡是毫无根据的。

这番演说事后引起广泛讨论。财政部长黄循财昨晚（9月1日）接受新传媒5频道晚间新闻访问时，再次针对种族主义和华人特权课题作出回应，并阐明新加坡一贯采取“相互合作的伙伴模式”（partnership approach）来维护种族和谐。

黄循财说：“我们的方式不是对抗和强迫，不是某个族群极力争取最大的利益，或是把自己的权利和主张强加于另一族群之上，以致让所有人陷入纷争。我们采取的是另一种方式，彼此磨合和尊重，通过沟通取得共识，以扩大我们共享的空间。”

他认为，这种合作模式一直以来都行之有效，未来新加坡要在一个分化的环境中打造团结和包容的社会，合作仍是关键。政府会继续广泛咨询和听取各方意见，一起找出前行的最佳方式。

他坦言：“这么做虽然比较困难，不过是一个较可持续的做法。”

例如，在经过多年的咨询和检讨后，政府将从今年11月起放宽条例，允许任职于公共医疗领域的回教徒护士在工作时选择戴头巾。

除了种族和宗教课题，李总理在国庆群众大会上也触及另外两个敏感议题，即扶持低薪员工，以及如何缓解人们担心就业机会被外来人员抢走的焦虑。

扶持低薪员工措施应被视为全局一部分

政府接下来将推出一系列措施来扶持低薪员工，包括扩大渐进式薪金模式和规定企业遵守本地员工薪金门槛等。

黄循财表示，政府会及时推行这些措施，不过更重要的是希望大家不要只是独立看待个别措施，而应把它们视为全局的一部分。

“我们希望能在这次的危机后越战越勇，指的不仅是经济，更包括整个社会。我们致力于打造一个更公平和公正的社会，靠的是一些根本的价值观。我们要让每一个新加坡人都有份参与国家发展，让所有人都能得到尊重并且有尊严地生活，在社会上有立足之地。”

在帮助低薪员工的同时，政府也不会忽略企业面对的难处。他说，政府会在过渡时期推出援助配套，替企业分摊成本上涨所带来的冲击，待细节敲定后就会公布。

至于外籍工作证件持有者的课题，黄循财说，新加坡是商业枢纽，外国企业驻扎本地不单是看中新加坡市场，更是为了服务区域和全球市场。

因此我国若要生存下去，就必须保持开放，衔接全球。但与此同时，政府也会向企业发出明确的信息，不容许职场歧视行为。