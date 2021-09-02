幼培署与伙伴机构 四建议改善学前教育职场健康与环境 订户 来自 / 联合早报 文 / 宋慧纯 发布 / 2021年9月2日 5:00 AM 职总优儿学府幼乐园永安分校透过为教师举办尊巴舞等活动，让教职员学习如何保持身心健康。幼乐园下来也会探讨如何进一步借助科技，为教师提供更多工作便利。图中的尊巴课于冠病疫情前举办。（职总优儿学府幼乐园提供） 字体大小: 小 中 大 为了让更多教师能舒适地工作，学前教育业者日后透过幼儿培育与培训服务协会EzMart平台采购大批符合人体工学的产品时，将能享有折扣；此外，幼培署也将提供资助，鼓励业者采用科技改善工作流程。经评估与探讨，幼儿培育署与伙伴机构从四方面着手提出建议与计划，创造更有利学前教育工作者身心健康的工作环境。符合条件的学前教育中心购买大批符合人体工学的家具时将可获折扣，采用科技改善工作流程时也能获资助。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 幼儿培育署 马善高 职总优儿学府幼乐园 自创儿童华语教材 掌握数码技能 疫情下生活便利又充实