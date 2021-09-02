幼培署与伙伴机构 四建议改善学前教育职场健康与环境

为了让更多教师能舒适地工作，学前教育业者日后透过幼儿培育与培训服务协会EzMart平台采购大批符合人体工学的产品时，将能享有折扣；此外，幼培署也将提供资助，鼓励业者采用科技改善工作流程。

经评估与探讨，幼儿培育署与伙伴机构从四方面着手提出建议与计划，创造更有利学前教育工作者身心健康的工作环境。符合条件的学前教育中心购买大批符合人体工学的家具时将可获折扣，采用科技改善工作流程时也能获资助。