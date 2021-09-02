关怀新加坡计划与医药协会 合作推广医疗专才义工机会

疫情期间，除了在前线全力抗疫的医护人员，不少在读医科生也希望能够以己之力帮助社会中的弱势群体，形成我国第二道抗疫战线。

现在，想要做义工的医科生与医护人员可以通过新的渠道行善，在工作之余继续为社会作出医疗贡献。

杜克—国大医学院的医科生往年在课余时间都会积极组织各项义工活动，如为公众举办免费健康检查以及精神健康讲座等。学院的学生会主席郑白雪（28岁）说，疫情导致他们必须暂停所有活动，同学们不免感到失望。“我们总想为社会做些什么，但无从下手。”