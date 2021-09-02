关怀新加坡计划与医药协会 合作推广医疗专才义工机会 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 发布 / 2021年9月2日 5:00 AM 文化、社区及青年部与新加坡医药协会签署谅解备忘录，推广医疗专才行善活动 。左起为：新加坡医药协会主席陈艺旋医生，文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，以及文社青部副常任秘书洪合成博士。（文社青部提供） 字体大小: 小 中 大 疫情期间，除了在前线全力抗疫的医护人员，不少在读医科生也希望能够以己之力帮助社会中的弱势群体，形成我国第二道抗疫战线。现在，想要做义工的医科生与医护人员可以通过新的渠道行善，在工作之余继续为社会作出医疗贡献。杜克—国大医学院的医科生往年在课余时间都会积极组织各项义工活动，如为公众举办免费健康检查以及精神健康讲座等。学院的学生会主席郑白雪（28岁）说，疫情导致他们必须暂停所有活动，同学们不免感到失望。“我们总想为社会做些什么，但无从下手。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 医护人员 医疗专才义工 自创儿童华语教材 掌握数码技能 疫情下生活便利又充实