热衷于探索创新教学方式的伊丽莎从教导孩子的过程中找到灵感，开始自己动手为他们制作华语学习素材。在此基础上，她开始自创名为“陪我成长”的华语教学工具。

近年来，越来越多家长在社交媒体平台上分享自己设计的华语教学素材，借此鼓励其他家长带领孩子从小开始学习华文。

热衷于探索创新教学方式的伊丽莎（35岁，图）育有三名不到六岁的孩子，她从教导孩子的过程中找到灵感，开始自己动手为他们制作华语学习素材。在此基础上，她开始自创名为“陪我成长”的华语教学工具，为三到六岁的孩子设计学习素材，提高他们学习语言的兴趣。

伊丽莎设计的学习素材包括以蔬菜和动物等为不同主题的纸胶带，以及可重复使用的笔画卡。她认为让孩子从小接触华文至关重要，也希望借由创新的教学方式鼓励孩子在日常生活中使用华语。

“我们在家通常都用英语沟通，孩子比较少接触华文，讲华语和阅读方面不是那么理想。我必须想办法让他们对华文产生兴趣，因此才想出这些创意的方式教导他们。”

伊丽莎指出，学龄前孩童活泼好动，要吸引他们的注意力，就必须让他们享受学习的乐趣。她积极创造有利于学习华语的家庭环境，减少孩子对学习华文的排斥感。“希望我的产品能培养孩子对华文的兴趣，陪伴他们一起成长。”

这是伊丽莎第一次经营居家生意，难免会面对挑战，但她庆幸在社交媒体Instagram上结识了一群与自己有相同理念的妈妈。她与这些母亲交换心得、相互鼓励，也从她们分享的教育方式中学习。

伊丽莎说：“当我看到社交媒体平台上有小朋友使用我的产品学华文并对华文有更浓厚的兴趣时，我就有很大的满足感，这就是我创业的意义，也鼓励我继续坚持下去。”