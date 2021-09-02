火锅店突“降”脏水 有食客缩脚继续吃有人狼狈离开

涮涮肉吃到一半店里突然洒下“泥色脏水”，没两下子店里地上都是污水，有些食客缩起脚继续吃，有些狼狈离开。

这起事件发生在周二（8月31日）傍晚，地点是乌节路中央城（Orchard Central）四楼，主题咖啡馆Kumoya旗下的吉蒂猫涮涮肉店（Hello Kitty Mini Shabu Shabu）。

根据网民chloecloudy发布的视频，当时店内有多位食客在用餐，店门口上方突然喷出深褐色的水，柜台员工被淋个正着，接着脏水流进店里。有些食客缩起双脚，怕鞋子被弄脏，有些原本还想继续用餐，但脏水越洒越多，大家只好通过餐馆后门离开。

此视频在Tik Tok引起热烈关注，一天内获得60多万人点赞，累积超过6500条留言。

贴主留言解释：“虽然这水发出异味，但餐馆说并不是污水管漏水。”

有些网民猜测，可能是消防喷头不知何故喷水，或许是管子多年未换所以水呈深褐色。

记者昨天走访这间餐馆，餐馆已经恢复正常运作，晚餐时间店内满座，店外还有顾客在排队等待。

乌节路中央城管理层答复《联合晚报》询问时说，周二晚上结束营业前接获通知，Kumoya餐馆外的消防喷头突然喷水。

“我们立刻封锁受影响的区域进行清洁工作，目前仍在调查喷水的原因，我们对此意外事件感到遗憾，并对受影响者提供帮助。”

完整报道，请翻阅2021年9月2日的《联合晚报》。