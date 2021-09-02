阿窿追债泼漆 同层三邻居遭殃

一层楼六户人家，其中一户被指欠阿窿，连累至少三户人家两年来频频被阿窿骚扰。前天阿窿又上门，朝一户邻居的大门泼红漆，还放上追债字条，称“这次只是泼漆，下次不会是这样了……”。

这起阿窿骚扰案，发生在芽笼峇鲁第60座组屋。无故被骚扰的住户杨先生（64岁）申诉，称住在同层的一名男子疑似向阿窿借钱不还，结果过去两年来，至少三户邻居被牵连，被阿窿骚扰。

住在这里超过20年的杨先生说，他自2019年底开始便接到来电不明的电话，称他的邻居欠钱不还，要他去“帮忙”催邻居还钱。

“对方不断打来，甚至还威胁我们，说‘会放火烧你的房子，会锁你的门！’”

杨先生当时报警处理，但对方时不时就拨电来骚扰，知道他每个家人的名字，搞到他都不敢接听电话。

之后，他时不时就接到阿窿骚扰电话。除了他之外，同层另外两户邻居也接到骚扰电话，其中一户还被阿窿泼黄漆。

他说，男子的父母，知道儿子欠阿窿连累邻居，多次向邻居道歉。

前天晚上阿窿又上门，当时他在房间睡觉，妻子约晚上8时多回家时，惊见大门被泼红漆，立即拨电叫儿子回家，同时也报警。

“我是一直到晚上10时起身时，才知道大门被泼漆。妻子担心我生气，所以不敢叫醒我。我们现在真的非常不安，担心不知道什么时候又有人上门来骚扰。”

完整报道，请翻阅2021年9月2日的《联合晚报》。