曾流落街头尝尽冷暖 女大学生助客工找落脚处

24岁女大学生14岁时曾流落街头近两周，幸得牧师收留，如今她不忘回馈社会，疫情期间向滞留本地无家可归的马国客工伸援手，获李总理在国庆群众大会点赞。

目前就读新跃社科大学（SUSS）一年级的杜芮婷主修社会工作系。她在去年曾帮助因疫情滞留本地、无家可归的马国工友，为他们寻找住处、提供食物。

她接受《新明日报》访问时，透露自己曾与流落街头的马国客工有着相同经历。原来在她很小的时候，父母便离异，14岁时，她与母亲意见不合而感情破裂。

她说，自己露宿街头近两周，无家可归的她曾睡过楼梯间、组屋楼下空地、快餐店，还在走投无路时向朋友借钱解决三餐。

杜芮婷说，姐姐把她的困境告诉父亲，父亲过后叫她搬去跟他住。然而对她来说，父亲像一个陌生人。“在我和他住在一起之前，我只见过他一两次。”

她表示，父亲会喝酒和打麻将至深夜，加上与父亲同住在一房式租赁组屋单位里还有另外三名男子，她觉得长期住下去不太适当。

她过后进入收容所，在那里住了两年，直到16岁。由于收容所只允许住到16岁，她再次面临无家可归的窘境。

她忆述，当时在那里认识了一名牧师和他的妻子，当她询问两人是否愿意收留她时，对方毫不犹豫地答应了。

过去八年，她一直与牧师一家人住在一起。“他们无微不至地照顾我，和他们在一起我觉得很安全。”

得到了温暖和帮助，她逐渐从一个满是愤慨的孩子成长为可以帮助他人的人。

总理李显龙上星期天在国庆群众大会的英语演讲时，称赞她在去年3月马来西亚关闭边境后，帮助了受困于本地的马国员工。她腼腆地表示，感到无比荣幸。

完整报道，请翻阅2021年9月2日的《新明日报》。