倒脏水打篮球 阿嫂扰邻罚逾万 订户 来自 / 联合晚报 文 / 王英慧 发布 / 2021年9月2日 3:14 PM 住在公寓二楼的李素桂被指从2019年1月29日至去年6月，约123次刻意往楼下倒脏水（右图）；她也被指在去年4月至5月阻断措施期间，刻意在阳台打篮球制造噪音。（律师提供） 字体大小: 小 中 大 公寓上下楼单位两名女住户对簿公堂，一楼女住户指二楼阿嫂在一年半内123次倒脏水下楼，并在1个月内39次故意打篮球制造噪音，入禀法庭告对方骚扰，并把详细记录每一次案发时间的笔记本呈堂。法官昨天判二楼阿嫂三项骚扰罪名成立，并判她罚款1万零500元。事发地点是CityLife@Tampines执行共管公寓，起诉人林海云是一楼住户，答辩人是住在起诉人正上方单位的李素桂。庭上没揭露两人的年龄。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 倒脏水 篮球 噪音 骚扰 为孩子转投幼教 女大学生参与入职培训 觅得梦寐以求的工作