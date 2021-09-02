倒脏水打篮球 阿嫂扰邻罚逾万

公寓上下楼单位两名女住户对簿公堂，一楼女住户指二楼阿嫂在一年半内123次倒脏水下楼，并在1个月内39次故意打篮球制造噪音，入禀法庭告对方骚扰，并把详细记录每一次案发时间的笔记本呈堂。

法官昨天判二楼阿嫂三项骚扰罪名成立，并判她罚款1万零500元。

事发地点是CityLife@Tampines执行共管公寓，起诉人林海云是一楼住户，答辩人是住在起诉人正上方单位的李素桂。庭上没揭露两人的年龄。