倒脏水打篮球 阿嫂扰邻罚逾万

订户

来自 / 联合晚报

文 /
 王英慧

发布 / 2021年9月2日 3:14 PM

住在公寓二楼的李素桂被指从2019年1月29日至去年6月，约123次刻意往楼下倒脏水（右图）；她也被指在去年4月至5月阻断措施期间，刻意在阳台打篮球制造噪音。（律师提供）
住在公寓二楼的李素桂被指从2019年1月29日至去年6月，约123次刻意往楼下倒脏水（右图）；她也被指在去年4月至5月阻断措施期间，刻意在阳台打篮球制造噪音。（律师提供）

字体大小:

公寓上下楼单位两名女住户对簿公堂，一楼女住户指二楼阿嫂在一年半内123次倒脏水下楼，并在1个月内39次故意打篮球制造噪音，入禀法庭告对方骚扰，并把详细记录每一次案发时间的笔记本呈堂。

法官昨天判二楼阿嫂三项骚扰罪名成立，并判她罚款1万零500元。

事发地点是CityLife@Tampines执行共管公寓，起诉人林海云是一楼住户，答辩人是住在起诉人正上方单位的李素桂。庭上没揭露两人的年龄。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容