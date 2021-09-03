女大学生参与入职培训 觅得梦寐以求的工作

在疫情下，陈淑晴大学毕业后就一直无法找到工作。所幸她参与了一项免费的入职培训，期间有津贴，最终还获得梦寐以求的工作，让她喜出望外。

寄出50多份求职信还是找不到工作，毕业自普通源流中学的女大学生在谷歌的入职培训（place and train）后，不但成功觅职，还找到梦想中的工作：加入YouTube担任策略伙伴经理。

陈淑晴（26岁）去年5月从新加坡管理大学毕业后，不巧碰上冠病疫情，求职前景变得暗淡。

她受访时说：“我的父母年纪都大了，我有三个兄弟姐妹，我一直希望毕业后可以赶快赚钱帮忙养家，但申请的工作都没有回音。我逐渐降低我对工作和薪金的要求，只想早点受雇。“

陈淑晴从学长那里听说谷歌有个“SG技能启动”计划，内容涵盖数码营销和伙伴关系管理，在大学修读市场行销的她决定报名参加。

起初，陈淑晴觉得自己无法像其他人一样顺利进入职场，还要继续接受培训，不禁感到有些担心。没想到，这个决定却成为她一生中重大的转捩点。

在职培训免费 每月还有津贴

陈淑晴在六个月的实践工作前，先上了三个月的线上职能培训。在三大政府机构——经济发展局（EDB）、资讯通信媒体发展局（IMDA）和精深技能发展局（SSG）的津贴下，她无需付费，每个月还有现金津贴。

她说：“首三个月，我们在250个小时的课程里，通过网课、课业和自习掌握数码营销技能，比如合作管理、使用线上工具、展示广告的运作、分析和解读各种数据。”

有行销训练的背景及曾在跨国公司实习过的陈淑晴，在网上培训后获得到谷歌子公司YouTube实践工作六个月的机会。仅仅两个月，她就受委为组长，在YouTube短影片首次在印度推介的时候，陈淑晴还负责和当地的短影片创作者社群搭建桥梁，也主办工作坊传授新工具的使用窍门。

陈淑晴的表现深获好评，在入职培训结束后，她接到了终生难忘的好消息：她正式受YouTube雇用，成为策略伙伴经理！

“当时我高兴得快疯了！我出自普通学术源流，很努力才读到理工学院、大学。如今能实现事业理想，我格外珍惜，也会好好把握，让前途更光明。”

增加培训名额 更多国人将受惠

谷歌新加坡区主管Ben King通过视讯参与“SG技能启动”结业礼。（图／谷歌提供）

陈淑晴参与的入职培训属于 “SG技能启动”（Skills Ignition SG），是由谷歌与经济发展局、资讯通信媒体发展局和精深技能发展局在去年7月联手推出的培训计划，旨在协助毕业生和中途转业者提升技能和受雇能力。

除了陈淑晴参与的入职培训计划，另外还有一种六个月的全职培训，注重数码营销和云科技技能的提升。

谷歌最近宣布扩大SG技能启动计划，增加多600个名额，在计划下受惠的毕业生和中途转业者将多达3600人，很多也将被分配到38家与谷歌有合作的公司实践培训。

旅行社老板迈向数码化 疫情中另辟蹊径

旅游品牌Monster Day Tours创办人孙达鑫表示，公司数码化起步早，在疫情中会成为公司的救生圈。（图／报业控股）

谷歌的中小企业课程协助旅行社迈向数码化，在疫情期间拓展更多更精彩的旅游活动，还增聘了多一倍员工。

本地Woopa Travels的旅游品牌Monster Day Tours，在疫情前专带世界各国的游客在新加坡穿街走巷，非常受欢迎，连著名旅游平台都加以推介。

创办人孙达鑫（35岁）受访时说：“疫情前，公司士气高涨，认为2020年将是我们‘发！’的一年。谁知，疫情暴发了！外国游客都不能来了！起初我们还抱着观望态度，到去年6月时就知道再不想办法就完蛋了。”

幸亏他在2019年曾参加谷歌开办的中小企业领导力学院（SME Leadership Academy）课程。这是谷歌在2019年和新加坡企业发展局、大华银行合作推出的免费课程，目的是帮助中小企业加速数码转型，提高竞争力。

在三天的课程里，除了领导和管理技能的培训外，老板们也能学习使用各种数码工具，例如Google Workspace、Adwords 和分析工具。

孙达鑫在课程后逐步将旅行社数码化，包括运用数码分析工具，掌握旅游趋势、游客类型和喜好。这帮助他更了解市场行销预算的收益，并将触角伸向更多消闲和商务游客。他没想到，数码化起步早，在疫情中会成为公司的救生圈。

孙达鑫说：“我们步行团的对象原本是年轻人，但数据分析告诉我们有很多新的游客群，有来自教育或美容领域的人、随家长而来的小孩、喜欢美食的中年人士。我们根据这些游客的类别和喜好，设计出更适合他们的旅游团，例如牛车水的学习之旅、与餐饮业合作的本地美食主题之旅，吸引了很多本地人来参加。”

他也开始推出现场连线的虚拟旅游，带游客在网上穿街走巷。“我们购买了录像和拍摄器材，花了两个月去摸索，进行策划、拍摄和录制，也给予职员和导游培训，过程相当不易。”

不过，这些投资和转变是值得的，当政府推出“重新发现新加坡”的旅游券时，Woopa Travels是推出网上旅游的先驱旅行社之一，工作开始多了。

“实际上，我们还人手不够，原本只有15人，现在增加到30人，包括全职、兼职职员和自由导游，旅游团也更多样化，从步行团延申成网上旅游、美食主题之旅，南部岛屿游船乐等等。”

数码化有如开天眼 做生意不用靠猜测

掌握数据分析，孙达鑫可以更了解游客群，从而设计出更适合他们的旅游团。（图／Woopa Travels提供）

创业时“大概大概”地用直觉做生意，数码化后营业更加明确有方向。

孙达鑫在2015年单枪匹马创办了旅行社。他笑说：“开始时我只知道赚钱生存，创业时都是靠直觉，也不知道什么设目标、绩效衡量。”

随着生意蒸蒸日上，孙达鑫雇用了更多员工和导游，而谷歌的课程也让他提升了领导和管理技能，开始为公司制定业务目标、衡量绩效，人事和企业管理更有效率。

让他获益最大的，是谷歌和中小企业老板所分享的实用人事和职场管理良好做法和贴士、财务管理和融资的心得与资源，孙达鑫说这让他茅塞顿开，也扩大了人际网络。

孙达鑫说：“我一直认为向银行借钱欠债是不好的，但上课后我才领悟到有规划的融资对扩展生意来说是必要的。我也在课程中认识了很多业界和业外人士，大家在疫情中互相支援，在困境中开拓商机。”

设亚太区总部 在地培育经济所需人才

谷歌的“SG技能启动”和中小企业领导学院，让个人和中小型企业都受益。图见参与项目的个人和中小型企业代表与谷歌新加坡区主管Ben King（前排左一）合照。（图／报业控股）

谷歌是于2007年在新加坡落户，当时它只有24人，14年来这支队伍已经扩大成2000人，新加坡也成了它在亚太区的总部。

谷歌新加坡区主管Ben King（38岁）受访时说，新加坡多元化的人才队伍，加上稳定的商业环境、充满活力的数码经济，又处在东南亚这个世界上增长最快、最具活力数码市场的中心，新加坡成了谷歌在东南亚成长的重要据点。

他说，谷歌辅佐各国迈向数码化上不遗余力。

“我们一直与新加坡政府和各领域机构携手，开办和设立各种技能培训和平台，确保没有新加坡人会在不断增长的数码经济中掉队。”

除了“SG技能启动”和中小企业领导学院，谷歌多年来投资助长新加坡数码实力的项目还包括：

协助培养数码人才，包括与新加坡管理大学（SMU）合作的数据分析课程和为期六个月的实习

培养技术专业和开发人才，例如为开发者而设的培训平台，在2020年指导了超过1万6000名开发者，包括在籍学生，开发能回答公众询问的聊天机器人

协助中小企业数码化，例如中小企业领导学院培训课程，并推出旅游分析工具（Travel Insights），协助本地旅游品牌建立起网上消费者的联系网，更了解消费者的需求。

谷歌的课程为本地各领域培育所需的科技人才，例如数码营销和广告科技生态系统的DIGITIZE课程，培训了近百名毕业生投身数据分析行业，课程也纳入南洋理工大学和新加坡管理大学的教程。

Ben说，与谷歌合作提供入职培训的公司今年增加到38间，很多公司在入职培训后都正式聘请实习生，比如一间传媒公司Omnicom Media Group就聘用了多达8人。

实际上，有90％的参与者都认为，谷歌的培训课程让他们掌握了备受需求的数码技能，有88％的人认为这协助他们在事业上有所发展。

谷歌新加坡区主管Ben King表示，新加坡已成了谷歌在东南亚成长的重要据点。（图／报业控股）

疫情中扩大培训 与企业共度患难

Ben说，冠病疫情打击了很多领域，带来很多不确定因素，尤其是零售、旅游和餐饮业，谷歌在培训内容和形式上迅速做出调整，包括加强数码转型的内容，并把培训转到网上进行。

“从2020年4月以来，我们扩大了中小企业的培训名额，如今已经有超过4600个来自零售、旅游和餐饮业的中小企业接受培训，比2019年上课的人数多出10倍。”

他说，过去五年来，全球对数据分析的需求增加了86％，新加坡也需要更多商业分析师、数据科学家和机器学习工程师，以在瞬息万变的科技领域里保持竞争力。

“我们接下来将推出以机器学习为基础的数据工程新课程，名额多达100个，协助新加坡培养未来的科技人才。”

【“迈向国际 心系狮城”系列 八之八（完结篇），本系列由贸工部呈献】