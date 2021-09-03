巴士转换站前线员工 下来每周须做至少一次冠病检测

今年7月至9月1日间，有284名巴士转换站前线员工确诊冠病，其中近95％是巴士车长。为更好地防疫，巴士转换站的前线员工下来每周都须接受至少一次冠病检测。

陆路交通管理局昨天（9月2日）发声明说，公共巴士领域聘有1万1000名人员，确诊员工占总数的不到3％。

284名患者中，约55％是通过公共交通业者和卫生部积极检测发现的，他们都无症状；其余患者是因出现轻微症状或是在隔离期间接受检测后发现染疫，没人患上重症。

陆交局说，自今年7月起，随着本地社区病例增加，员工若在出现冠病感染群附近工作，公交业者就会为他们进行定期检测，以尽早发现确诊病例。

为加强防疫工作，在巴士转换站工作的前线人员，包括巴士车长，昨起每周都要进行至少一次冠病检测。

陆交局已与业者制定应变计划

过去三星期，八个巴士转换站相继出现感染群，截至昨天中午，累计病例共341起。当中，盛港、金文泰、淡滨尼、大巴窑、碧山和文礼转换站由新捷运经营，榜鹅和裕廊东转换站则分别由新加坡前进和易塔通经营。

陆交局发言人回答《联合早报》询问时说，截至前天，213名巴士车长仍在康复中。当中，大巴窑巴士转换站的巴士车长最多，有67名；其次是文礼转换站，有39名；再来是裕廊东转换站，有27名。

巴士转换站确诊病例都是员工和与他们同住者。目前另有约200名员工正在隔离，当局和公交业者暂没计划针对员工住宿另做安排。

全国交通工友联合会执行秘书杨益财说，确诊员工复原情况良好，联合会将继续和他们及受影响人员，包括接到隔离令者保持联络。联合会也会与陆交局及公交业密切合作，遏制病毒传播。

据了解，巴士车长感染的病毒毒株与社区内发现的毒株非常类似。未有证据显示不同转换站相继出现感染群，是车长驾驶衔接不同转换站的巴士路线所致。但在各转换站内，员工可能是在平日交流时受感染的。

陆交局强调，本地巴士运作至今没有受到严重影响，但当局已经和公交业者制定应变计划，以在出现更多病例时，能快速落实，减少对乘客的影响。巴士间隔时间若须拉长，这将逐步推行，并从需求较低的巴士路线开始。

据悉，目前已有一两个巴士路线的等候时间被拉长。

为降低工作场所的传播风险，陆交局、公交业者和全国交通工友联合会在过去几个星期加强了巴士转换站的安全管理措施。

这包括区分员工的休息和用餐区、用餐区只提供单独座位、在吸烟区安装隔板、员工常触碰地方的清洁频率增加到每小时清理消毒至少一次，转换站房间的高效微粒空气过滤器安装工程也将在下周完成。