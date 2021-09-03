协调企业转型和劳动力发展相关机构工作 就业工作小组助10行业加强本地核心

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生将出任这个小组的主席，成员包括人力部、贸工部、通讯及新闻部、卫生部、教育部和新加坡金融管理局的代表。陈诗龙表示，这个工作组将和劳资政伙伴以及雇主合作，相信能携手帮助企业和雇员取得成功。

人力部设立“就业工作小组”来协调企业转型和劳动力发展相关机构的工作，以助有意加入10个关键行业的本地人才一臂之力，同时确保这些领域都能有强大的新加坡人核心。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生本周三（9月1日）配合出掌人力部100天接受本地主要媒体联访时指出，10个关键行业是资讯通信与媒体、金融服务、专业服务、制造、医疗保健、批发贸易、建筑环境、物流、餐饮，以及零售业。

七人就业工作小组（Jobs Taskforce）将专注于三个方面：为有意加入这些关键行业的本地员工提供援助；配合行业转型为现有员工进行重新培训，好让他们掌握新的技能或适应扩大后的工作范围，以及提倡良好的人力资本作业程序。

陈诗龙将出任这个小组的主席，成员包括人力部、贸工部、通讯及新闻部、卫生部、教育部和新加坡金融管理局的代表。“这个工作组将和劳资政伙伴以及雇主合作，我相信我们能够携手帮助企业和雇员取得成功。”

他也说，去年设立、由国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼领导的全国就业理事会主要从宏观角度和大趋势来研究就业问题，但就业工作小组要做的则是深入细化了解微观情况。

“涉及的工作将包括解决技能缺口，以及了解哪些方面需要政府帮忙。”

在去年大选中初试啼声的陈诗龙，当选后马上受委内阁职务，成为我国独立以来第七名直接担任部长的新议员。他在今年5月的内阁改组中受委出任人力部长。

陈诗龙受访时也指出，在人们抵抗不断演化的冠病疫情时，他的首要事项是推动经济和劳动队伍的转型和增长，确保新加坡在全球舞台上具竞争力。

“这样一来，我们才能继续为新加坡人创造良好的就业机会，并确保本地人获得这些机会，以及帮助受影响的个人和企业恢复元气，而且越战越勇。”

第四季起展开系列对话 了解雇员企业关切及需求

陈诗龙也说，加强社会契约及继续提升低收入工人和残障者等弱势群体也同样重要，这样才能确保不会遗漏任何一个人。

为了更好地了解本地雇员和企业的关切和需求，陈诗龙也将从今年第四季度至明年第一季度展开一系列对话，了解有哪些领域的员工技能与工作需求出现落差，探索如何更好地支援求职者、员工和企业，以实现培养优秀劳动力与打造良好工作场所的愿景。

他透露，对话会的对象包括年长员工、中介平台员工、即将进入就业市场的年轻人以及想要转换人生跑道的中年求职者，以及企业、行业协会、商会和工会。

陈诗龙指出，这些对话将帮助他了解员工的视角，兼任贸工部第二部长的他也须要向进军本地的科技、资讯通信、金融等领域的企业了解对方需要什么样的人才，以及遇到哪些瓶颈。