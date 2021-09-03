陈振声：将委任一些教师为心理健康大使 在校内帮助同事 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 发布 / 2021年9月3日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 教育部将委任一些教师担任心理健康大使，在校内帮助寻求心理和情绪援助的同事。今天是教师节，教育部长陈振声通过网上视频发表献词时，强调照顾教师福祉的重要性，并承诺会持续与教师对话，以进一步协助教师维持身心健康。这包括确保教师的工作量不会过重，以及建立身心健康的文化。陈振声透露，为了给教师打造一个工作与生活达到良好平衡的环境，教育部不久会委任一些教师成为学校的心理健康大使（Wellness Ambassadors），负责提供同事心理和情绪方面的支持。教育部也将提供辅导和热线服务，方便教师寻求援助并顾及他们的隐私。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈振声 教育部 教师节 心理健康 为孩子转投幼教 女大学生参与入职培训 觅得梦寐以求的工作