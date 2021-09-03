陈振声：将委任一些教师为心理健康大使 在校内帮助同事

教育部将委任一些教师担任心理健康大使，在校内帮助寻求心理和情绪援助的同事。

今天是教师节，教育部长陈振声通过网上视频发表献词时，强调照顾教师福祉的重要性，并承诺会持续与教师对话，以进一步协助教师维持身心健康。这包括确保教师的工作量不会过重，以及建立身心健康的文化。

陈振声透露，为了给教师打造一个工作与生活达到良好平衡的环境，教育部不久会委任一些教师成为学校的心理健康大使（Wellness Ambassadors），负责提供同事心理和情绪方面的支持。教育部也将提供辅导和热线服务，方便教师寻求援助并顾及他们的隐私。