调查：73%15岁以上本地人口 每周阅读至少一种报业控股刊物

GfK和报业控股发表联合文告，公布去年12月至今年4月之间针对本地读者的调查结果。除了让受访者完成问卷调查回顾自己的阅读历史，这项调查也提取数码用户在网上的行为数据，从而更全面地了解消费者的习惯。

市场研究机构GfK的最新调查发现，73%年龄超过15岁的本地人口每周都会阅读至少一种由新加坡报业控股（SPH）发行的刊物，包括纸质报章、杂志和数码产品等。其中，每周阅读《联合早报》的人口比率为17%。

GfK和报业控股昨早发表联合文告，公布去年12月至今年4月之间针对本地读者的调查结果。除了让受访者完成问卷调查回顾自己的阅读历史，这项调查也提取数码用户在网上的行为数据，从而更全面地了解消费者的习惯。

调查显示，每五人中有超过三人每周都会阅读SPH新闻内容至少一次。最受欢迎的三大报章依次是《海峡时报》/《海峡时报星期刊》《联合早报》和《商业时报》，每周的读者人数分别占15岁以上本地人口的44%、17%和11%。

三份报章的读者背景各有不同。《海峡时报》拥有更多千禧一代和X世代读者，即20多岁到50多岁的人群；《联合早报》更受较为年长的战后婴儿潮一代的青睐；《商业时报》的读者则多为富裕人士和专业人员、经理、执行人员及商人（PMEB）。

另外，英文报章的读者整体趋向数码媒体，每周在网上阅读《海峡时报》和《商业时报》的人数已超越纸质报章的读者，而《联合早报》的线上和线下读者则平分秋色。

值得注意的是，越来越多数码读者是直接通过报章的网站或手机应用，而非社交媒体转载或亲友分享的链接来阅读报章。近半数《联合早报》读者会通过其手机应用的推送，或直接到官网和手机应用上浏览报章内容。

目前所有的SPH报章读者中，约35%是订户。《联合晚报》《新明日报》《淡米尔之声》（Tamil Murasu）和《每日新闻》（Berita Harian）等母语报章的读者多数仍选择在报摊购买纸质报纸。其中两份华文晚间报章的读者中七成是在报摊购买。

74%公众同意SPH报章新闻内容可靠

这项调查也能帮助我们发现更多新机遇，在新的领域尝试将更多媒体产品结合，形成协同作用，让广告的影响力更上一层楼。 ——新加坡报业控股首席市场营销总监刘意庆

总体而言，多达74%的公众同意SPH报章所刊登的新闻内容可靠，71%认为SPH报章内容是获取新闻、商业和体育资讯等各类国内外信息的一站式平台。

新加坡报业控股首席市场营销总监刘意庆说：“虽然市面上有许多免费提供新闻的平台，但我们多年来已与读者建立互信，读者也因我们的新闻可靠而对我们充满信心。这也吸引他们继续阅读我们的报刊，并在不同平台上与我们积极互动。”

他也指出，如今广告商看重运用多媒体渠道来增加影响力，而报业控股旗下多样化的媒体产品正有这样的优势。“这项调查也能帮助我们发现更多新机遇，在新的领域尝试将更多媒体产品结合，形成协同作用，让广告的影响力更上一层楼。”