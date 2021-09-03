17年来首次下滑 我国上财年税收总额同比减少7.3%

税务局指出，公司税和房地产税收入下滑，主要是由于当局为本地公司提供税务回扣等援助措施。经济较为疲弱，加上去年当局实施病毒阻断措施，也导致来自消费税、印花税和赌博税的收入减少。

冠病疫情导致商业活动受挫，我国税务收入17年来首次下滑。新加坡国内税务局上个财年的税收总额为496亿元，较前个财年减少7.3%。

受访经济师指出，税收下滑反映我国去年经济萎缩的情况，随着我国逐步开放，宏观经济、就业市场，以及商业信心有所改善，本财年税收估计将小幅回弹。

根据税务局昨天发布的2020/21财年年报，当局上财年的税收相当于政府营运收入的73.6%，以及新加坡国内生产总值的10.6%。包括公司税、个人所得税，以及预扣税在内的所得税收入占上个财年税收的62%，达305亿元，与前个财年相比下跌0.9%。

上个财年的房地产税收为31亿元，同比减少34.3%；赌博税收也同比下跌34.3%，总额为17亿元；来自消费税的收入则减少至103亿元，同比下滑7.3%。

税务局指出，公司税和房地产税收入下滑，主要因当局为本地公司提供税务回扣等援助措施。经济较为疲弱，加上去年当局实施病毒阻断措施，也导致来自消费税、印花税和赌博税的收入减少。

为协助受冠病疫情影响的纳税人，税务局在2020估税年透过提供公司和房地产税务回扣以及延后报税截止日期等措施，缓解纳税人在现金周转方面的压力。

税务局上个财年共发放282亿元补助，协助国人保住工作，也帮助企业度过艰难的抗疫期。税务局去年透过雇佣补贴、加薪补贴和招聘奖励等计划发放补助。

分析：更多经济活动重启 本财年税收料小幅回弹

税务局税收总额上一次下滑是在2003/04财年，当年的税收总额约165亿元，同比下跌约0.4%。那时包括我国在内的世界各地正经历沙斯疫情危机。

联昌国际私人银行经济师宋生文接受《联合早报》访问时指出，上个财年的税收反映了去年的经济状况。受冠病疫情影响，去年的经济情况是前所未有的。

贸工部2020年经济调查报告显示，我国去年陷入建国以来最大的经济萎缩，全年萎缩5.4％。

宋生文指出，我国目前尝试开放餐饮业及交通航空业，鼓励更多经济活动重启，整体宏观经济、就业和商业信心有所改善，有助带动消费，因此预计本财年税收将小幅回弹，但幅度难以估计。“主要是因目前的局势仍存在诸多不确定性，包括冠病变种毒株将带来哪些影响、之后是否还须再次收紧防疫措施等……我希望下来不会再有整体局势受疫情波及的情况发生。”

贸工部上个月发布第二季经济调查报告，将我国全年增长预测上修到6％至7％。