育有三名孩子的唐烽铭，为了陪伴孩子成长，放弃采购药品和医疗设备的工作，转投幼教行业。他认为，教师这份职业的意义深远，对学生成长及塑造未来价值观有着一定的影响。

由于不想在年幼儿女的成长路上缺席，留下遗憾，向来喜欢与小孩子互动的唐烽铭（38岁），今年早些时候决定转换跑道，投身幼教行业。

他在武吉巴督一家人民行动党社区基金会（PCF）Sparkletots学前教育中心担任助理教师，目前也在修读学前教育专业文凭课程。身为三个八岁、五岁和三岁孩子的爸爸，他在生活与工作上的经验可谓相辅相成。

唐烽铭原本在医疗业从事采购药品和医疗设备的工作，妻子则在人力资源行业。他坦言，早前夫妻俩比较忙于工作，家中老二和老三出世后，他希望把握时间多陪伴孩子们成长，因此即使收入减少他也愿意转行。

在他看来，教师这份职业的意义深远，学生们日后上大学或许还会记得教师说过的话，或者长大后也会把从教师那里学到的道德观与价值观，传给下一代。

唐烽铭说，无论是看到学生们热情地抢答问题，还是通过画画和玩游戏发挥天马行空的想象力，都是极具启发意义的时刻。

“家长可能觉得孩子只是在玩耍，未必意识到孩子也在从中学习，或是他们通过所画的一些事物表达出什么样的信息，这些其实是很有意思的瞬间。”

唐烽铭说，每个孩子的成长经历都是独一无二的，他们从出世的那一刻起就在不断吸收新知识。一些家长或许认为这是孩子到了上小学的年纪才要开始注意的事，但随着教育制度与教学方法的演变，学前教育也越来越受重视。

问及他对今年首次庆祝教师节的感想，他笑说：“感觉很不一样，有些学生已经开始送我小礼物，无论是什么样的心意，对我来说都是一种鼓励。”