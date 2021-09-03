无视防疫措施不请自来 200人送殡丧家无奈

裕廊西丧礼出现200人潮，送殡者被指无视防疫措施，还大声喧闹，家人无奈解释，多人不请自来。

这起事件发生在前日（9月1日）下午5时许，地点是裕廊西41街第464座组屋底层。

网络资讯平台Singapore Incidents于前日在社媒上发布贴文，指上述地点举行丧礼，出现大批送殡人士。

视频显示，约有200人聚集在组屋底层和停车场各处，送逝者最后一程，其中近百人围在灵车的四周，挤在一起，声势浩大。

记者今早走访，并辗转找到逝者家属，长子阿伦（29岁）受访表示，父亲维塔亚（63岁）是在本周二（31日）因肺部疾病送院抢救无效而去世。

没想到这么多人上门

阿伦说，父亲去世的消息只通知近亲和与父亲关系比较好的朋友，没想到会有那么多人出现，这样的情况让他们也措手不及。

“遗体是放在家里进行仪式，当时有按照规定，安排不同时间段让亲友上门，但很多父亲的朋友直接上门，我就叫他们在楼下等，或因此导致很多人在楼下聚集。”

他指出，大多数人都是父亲的朋友，与家人并不相识，负责葬礼的殡葬业者也尝试去维持秩序。据他了解，当时也惊动当局人员到场。

“丧礼仪式都遵守政府的规定，但这以外的事情就很难控制。我们已经尽力了，对于这个突发的局面，我们也无能为力。”

完整报道，请翻阅2021年9月3日的《新明日报》。