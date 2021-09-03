阿叔无理痛打12岁男生判监五天 法官斥：恶霸欺小

在住家附近的共用走道上骑脚踏车，两次被大叔拦路阻止，12岁男生事后上网查知自己的行为没违例，并在大叔第三次拦路时，尝试引述陆交局条例为自己“辩护”，怎知大叔连听都不想听，甩了男生一巴掌，大骂“别顶嘴！”，然后对倒在地上的男生拳打脚踢。

这名大叔是现年67岁的蔡杰勇（译音），他事后遭警方逮捕，昨天（9月2日）承认对未成年人士动粗的罪名后被判坐牢五天。

根据案情，受害的12岁男生是在去年11月13日，在后港8道第438座组屋楼下骑脚踏车时第一次遇见被告。被告当时误以为共用走道上不能骑车，因此要求男生到一旁的人行道骑车。

男生相信被告的说法，骑上人行道离开。他回家问了父亲，上官方网站查询资料后，发现他骑在共用走道上其实没有错，并还记下了相关条例。

11月20日傍晚6时15分左右，男生下楼骑脚踏车时又遇到被告，但他选择避开，被告当时就侗言如果再见到男生，就会把他脚踏车的轮胎弄坏。

男生15分钟后再经过组屋，被告这次用肉身将男生拦下。男生拿出手机开始拍摄，问被告为什么不能在走道上骑脚踏车，被告说：“我说的！政府说的！”

男生原本还想引述先前背起的陆交局条例以反驳大叔，没想到说没几个字，被告就一个耳光打过来，还把男生的手机抢过摔在地上。

男生捡弯腰想要捡起手机，被告再度出手，往男生头部及腹部挥了五到八拳。

法官斥：为老不尊典型恶霸

法官斥责被告，指他为老不尊，对没有家长在身边的小孩出手，为了自己的利益欺负弱小，是典型的恶霸。

代表律师求情时说，被告误以为男生做错事，屡劝不听才会动怒，冲动之下出手打人。他无意针对男生。

律师说，被告已经赔偿120元医药费给受害者，他已有年纪，去年5月做了心脏绕道手术，上个月眼睛才刚开刀，请求法官念在他身体情况判他罚款就好。

法官下判时斥责被告，指他身为年长者，却对一个父母不在身边的小孩出手，还挑衅小孩的父亲，根本就不知悔改。他认为被告只是担心自己被撞，才会出手欺负一个小孩子。

完整报道，请翻阅2021年9月3日的《联合晚报》。