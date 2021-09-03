不甘已婚情妇提分手 男子变装闯公寓 监三月三周

与已婚妇女搞婚外情，情夫不满对方仅交往一个月就提分手，竟闯入妇女的公寓大闹，结果被列为“不受欢迎人士”被禁踏入公寓。不料，情夫却染发戴墨镜变装，谎称是房屋经纪瞒过保安闯入公寓，但最终被妇女的朋友认出而被捕。

被告面对五项控状，包括刑事恐吓和擅闯等。他承认其中三项，余下一项交由法官下判时一并考虑后，今早被判坐牢三个月又三周。

为了保护受害者，媒体不得报道受害者的身份，包括被告的名字。

根据案情，29岁的被告在去年9月与32岁的已婚妇女谱出畸恋，结果双方交往不过一个月，妇女就提出分手。

被告不甘被分手，三番四次找上妇女，试图挽回她。

两人交往期间，妇女曾把公寓的钥匙交给被告，方便被告入屋，结果被告却擅自复制妇女住家的钥匙。

今年2月3日，被告打算用复制钥匙进入妇女家找她，因为这样一来，妇女就没法避而不见。

被告先尾随一名住户进入公寓，再跑到妇女的单位，凑巧妇女当时让房屋经纪带人上门看房，家门正好开着，被告于是闯入屋内大闹，嚷嚷着要和妇女见面，否则就把两人的性爱视频公告天下。

妇女只好向公寓保安求助，保安于是报警处理。妇女后来告诉公寓管理公司被告不请自来，管理公司于是把被告列入“不欢迎人士”，禁止被告再踏入公寓。

岂料，被告得知后，特意跑去染发，并戴了墨镜，再向公寓保安谎称自己是房屋经纪。保安一时间认不得被告，于是允许被告进入公寓。不过，他在公寓内溜达时，正好被妇女的朋友撞见，当场认出被告，并报警抓人。

完整报道，请翻阅2021年9月3日《联合晚报》。

