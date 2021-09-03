轻症患者治疗过程全纪录

随着冠病疫苗接种率提高，确诊为轻症的患者比率也料增加。轻症患者的治疗过程是怎样的？zaobao.sg联系上一名正在接受隔离的轻症患者，为大家带来一手信息。

8月23日，27岁的依依（化名）感到喉咙痛，于是到诊所检查，在医生建议下做了快速抗原检测和核酸检测。快速抗原检测呈阴性后，依依回到家中休息。

次日，依依收到了卫生部发来的短信，通知她核酸检测结果为阳性，得在家中等候卫生部专车，前往社区护理设施进行治疗。与此同时，她也开始收拾行李，准备五到七天的衣物。

依依从事服务业，确诊之前在白沙浮广场工作。

卫生部接送专车，依依坐在后排。依依说：“专车司机全副武装，身穿防护服，戴着护目镜和N95口罩。”

24日晚上8时左右，依依抵达了位于大士的社区护理设施，工作人员随即帮她办理入住。工作人员会开箱检查，确认确诊者没有携带尖锐或危险物品。

过程中，工作人员耐心地安抚依依的情绪。“他们让我觉得只是简单的生病隔离，也没什么。”依依说。

抵达社区护理设施。设施内提供免费WiFi。

接着，依依由工作人员带往房间。这是一个十人间，每个床位之间有一米的间隔，床位旁的柜子可收纳个人物品。当天房间内共有三名轻症患者，每名患者之间隔了一个空床位。

依依还收到了一个洗漱包，里头有洗发水、肥皂、洗衣粉、两个衣架、晒衣服的夹子、一个塑料杯、一条毛毯、一套枕头罩和床罩。

十人间内部环境。为了保证通风，房间内没有窗帘，通风扇也24小时全开。

确诊第一天，依依白天只感觉到喉咙痛，晚上开始有发烧的症状。

第二天，医生为依依开了止咳药、退烧药、止痛药等。每种药均有图示和多语言说明，告知如何服用。

依依收到的药。

医护人员观察到依依第一晚休息得不太好，提出第二天帮她换到两人间。

两人间内部环境。

第二天吃过药后，依依的症状得到了缓解，休息得也不错。

每天早上起来，社区护理设施的轻症患者都需要自行测量体温、血压、血氧和心跳。测量完成后，再将信息输入平板电脑即可。医护人员若发现数据异常会打电话来，要求重新测量。如果患者感到不适，也可随时提出看医生。

依依正在测量血压。

每日三餐，会定时送到房间门口：早餐6时，午餐11时，晚餐6时。早餐以炒面、炒粿条、炒米粉为主，配即溶奶茶或咖啡。午餐一荤一素配米饭，还会搭配一种水果。晚餐也是一荤一素配米饭，再加一个面包或饼干。

依依说，餐点荤素搭配还是很合理的，每天都有变化。“如果早餐可以清淡一些就更好了。”

早中晚餐情况。

隔离一星期过后，依依的症状只剩下轻微的喉咙痒。但是由于设施内排风扇的噪音问题，依依的睡眠质量一直不太高。

医护人员注意到这个问题后，主动写邮件帮依依申请，希望能帮她换到一个相对安静的隔离设施。

9月1日，依依被转移到了位于巴西立的一处隔离设施。

和依依同住的还有另一位轻症患者。

房间内有一个小阳台，可以随时打开呼吸新鲜空气。

阳台一角。

不过更让依依高兴的是，这里允许点外卖，终于可以喝到奶茶了。

房间内提供充足的卫生纸和瓶装水。

这里一日三餐同样会送到房间门口。餐食同样非常丰富。

第二处隔离设施提供的早中晚三餐。

在这里，患者同样需要每天测量体温、血压、血氧和心跳，并发给医护人员。

目前，依依已经感觉不到任何症状。根据医生的指示，住满14天后，若核算检测为阴性且血液中的病毒浓度不再具有传染性，即可离开该隔离设施。

墙上贴有多语言指示牌告知如何测量体温和血氧。以上图片均有受访者提供。

回看从确诊到接受治疗的过程，依依最感谢的是医生、护士和工作人员。他们不光能认真聆听患者的困扰，疏导患者的情绪，还愿意帮患者争取更舒适的隔离环境。