完成接种两剂六至九个月后 年满60岁者可打第三剂疫苗

这意味着，首批在今年3月完成接种的年长者，可从本月开始施打追加剂，符合条件者将陆续收到卫生部的邀请短信。另外，中度至严重免疫缺陷者，则应在接种第二剂的两个月后，施打与首两剂相同的第三剂信使核糖核酸疫苗，即辉瑞或莫德纳疫苗。

新加坡将过渡到全国疫苗接种计划的下个阶段，让60岁及以上年长者和乐龄护理设施住户，在完成接种两剂疫苗的六至九个月后，接种第三剂疫苗。

这意味着，首批在今年3月完成接种的年长者，可从本月开始施打追加剂，符合条件者将陆续收到卫生部的邀请短信。

中度至严重免疫缺陷者，则应在接种第二剂的两个月后，施打与首两剂相同的第三剂信使核糖核酸（简称mRNA）疫苗，即辉瑞或莫德纳疫苗。

卫生部长王乙康昨天（9月3日）在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，随着传播力更强的德尔塔变种毒株在全球肆虐，一些国家如以色列已开始为民众接种追加剂。本地冠病疫苗专家团在评估其他国家施打追加剂的安全和效能数据后，建议为上述两个群体接种追加剂。卫生部已采纳专家团的建议。

我国展开全国接种计划至今已有八个月，由于年长者对首两剂疫苗的免疫反应可能较弱，免疫力会随着时间下降，染疫后患上重症的风险也较高，专家团建议他们在完成两剂接种的六至九个月后，追加第三剂疫苗。

卫生部说，为年长者施打追加剂，可确保他们继续获得高度保护，以及减低病例激增和重症人数增加的可能性。王乙康呼吁年长者在收到邀请短信后，尽快到接种中心施打追加剂。

至于免疫缺陷者，研究发现他们对两剂疫苗的免疫反应较弱，而接种第三剂可提高他们增强免疫保护的可能性。

根据专家团昨天发表的声明，免疫力受抑制者包括癌症病患、器官移植病患以及接受洗肾的末期肾病患者等。卫生部下来数周将通过他们的医生通知他们接种。

王乙康强调，虽然突破疫苗防线的感染病例有所增加，但接种疫苗对于预防冠病引发的重症和死亡仍非常有效。本地数据显示，疫苗的保护力约四成。

王乙康说：“就算体内的抗体减少了，但人的身体有一些记忆细胞，可以让你在身体第二次遇到冠状病毒的时候，知道怎样制造抗体来抵抗病毒。”

专家团将继续评估其他群体的接种数据，并重点关注较常发生在年轻人身上的罕见严重不良反应，以及混合疫苗的有效性。

当局也在研究12岁以下孩童接种疫苗的安全与效能数据，待临床研究和批准程序完成后，预计最快明年初可开始为孩童接种疫苗。

王乙康：我国有足够疫苗启动追加剂接种计划

被问及我国与澳大利亚的疫苗共享安排是否会影响我国疫苗库存，王乙康重申，我国仍有足够疫苗启动追加剂接种计划。

澳洲目前正在加快首轮接种计划，需要更多疫苗，因此我国将从现有疫苗库存中为澳洲提供50万剂辉瑞／复必泰疫苗。

下来数月，随着专家团完成评估，我国将把追加剂接种计划扩大至年轻群体，今年底或明年初料将需要更多疫苗，到时澳洲将把同等数量的疫苗归还我国。王乙康指出，这项疫苗共享安排对新加坡和澳洲来说是双赢局面，而我国在落实这项安排之前，已计算所需的疫苗数量。