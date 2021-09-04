我国暂不收紧或放宽防疫

三名抗疫小组联合主席昨天重申，我国正在过渡到与冠病共存的新常态，主要关注点是需要输氧或入住加护病房的病患人数，除非万不得已才恢复收紧措施，以防医院系统不堪重负。

尽管我国单日新增本土病例破200起，但全国冠病疫苗接种率高，抗疫跨部门工作小组经评估后，决定不收紧也不放宽防疫措施，而是继续观察重症病例的趋势。

昨天（9月3日）新增的本土病例有216起，是去年8月以来最多。抗疫跨部门工作小组昨天召开记者会，财政部长黄循财说，病例增加不令人意外，是近几周恢复更多活动所致。

我国在8月10日恢复堂食，已完成疫苗接种者可五人一组堂食，大型活动人数限制也从8月19日起进一步放宽，若出席者都完成接种，可允许多达1000人出席。

抗疫小组三名联合主席昨天重申，我国正在过渡到与冠病共存的新常态，主要关注点不再是每日病例，而是需要输氧或入住加护病房的病患人数。

黄循财说，过去当我国出现如此多的每日病例时，会考虑采取高警戒阶段或病毒阻断期的措施来控制疫情。

不过，我国疫苗接种率已达八成。黄循财说：“我们评估后认为没有必要实施更严格的限制措施。事实上，我们今后只会在万不得已时才恢复收紧措施，以防止医院系统不堪重负。”

卫生部医药服务总监麦锡威副教授在记者会上也解释了冠病重症病例目前的趋势，并指出本土病例虽增加，但需要在加护病房接受治疗的病患并未激增。

他说：“加护病房入住率相对稳定，上周有六七人，本周有五人，自8月21日以来也没有冠病病患转入加护病房。”

麦锡威也强调，过去28天，未接种疫苗者患上重症或死亡的比率为9.2％，完成接种者则是1.3％。换言之，完成接种者的重症风险降至未接种者的七分之一。

不过，因为病患从感染到可能出现重症会相隔一到两周，黄循财说，考虑到这点，加上我国刚宣布疫苗接种者旅游走廊和允许宿舍客工到社区活动等试点计划，抗疫小组将继续观察情况，不打算在此时推出新的解封措施。

王乙康：我国在所设定道路上前进

抗疫小组曾表示，本地八成人口预计在9月初完成接种，届时如果重症病患情况受控，我国可迈入“过渡期A”。有记者因此问，政府为何在达到接种目标后，仍对进一步解封有所犹豫。

对此，黄循财重申我国仍坚定走向开放，但必须按部就班，一步一步地摸着石头过河，每走一步都观察出现的情况，确保医疗体系不会不胜负荷。

卫生部长王乙康也认为，我国只是没有将目前的阶段改名为“过渡期A”，但已达到八成接种率，境内境外也以各种方式开放。“从实质意义看，我们其实在自己所设定的道路上前进。”

与此同时，关于违反安全管理措施的情况，黄循财昨天强调，执法人员仍在巡逻和检查不同场所，并将公平严格地执法。

他说，如果违规情况轻微，执法人员可能会作出警告或罚款，但如果严重违规，例如有某个场所多次违反一米安全距离，甚至试图阻止执法人员履行职责，可能将被令立刻关闭。