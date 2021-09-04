王乙康：新病例逐渐减少 巴士转换站员工疫情几天内料趋稳

卫生部长王乙康说，本地总病例虽上升，但来自巴士转换站的病例增幅放缓。总病例增加，主要因为暂无关联病例和待归类的病例。这显示在巴士转换站的追踪调查、隔离和检测起了效用，遏制了传播。

八个巴士转换站员工感染群令人关注，但在转换站发现的病例正逐渐减少，情况下来几天将逐步稳定。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康昨天（9月3日）在记者会上举例说明，文礼巴士转换站在8月30日的高峰时，通报了21起病例，昨天则是五起；大巴窑巴士转换站四天前通报了20起，昨天是三起；淡滨尼巴士转换站8月29日通报了八起，昨天是一起。

这些病例是通过卫生部展开的检测和身体不适者受检后发现。

王乙康说，其他巴士转换站的情况也类似。因此，本地总病例虽上升，但来自巴士转换站的病例增幅放缓。总病例增加，主要因为暂无关联病例和待归类的病例。这显示在巴士转换站的追踪调查、隔离和检测起了效用，遏制了传染。

八感染群共377起确诊 213车长在康复中

至今进行的流行病学调查未发现特定的病毒传播模式，但根据系统发生学的初步分析，病毒有可能是在工作场所内传开。或许是员工在巴士转换站休息期间，摘下口罩与他人交流时传开。虽不清楚病毒如何进入巴士转换站，但鉴于目前社区病例较高，病毒有可能源自社区。 ——卫生部医药服务总监麦锡威副教授

过去三周，八个巴士转换站相继出现感染群，截至昨天中午，累计病例共377起。截至本周三，有213名巴士车长在康复中。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授说，随着本地重启更多社区活动，我国必须为任何病例激增做好准备。目前，巴士转换站员工感染群令人关注。卫生部已检测超过7000名巴士转换站职员，其中2％确诊染疫。

“情况需要多几天才会趋稳，我们预计巴士转换站的病例下周会开始减少。”

他也提到，至今进行的流行病学调查未发现特定的病毒传播模式，但根据系统发生学的初步分析，病毒有可能是在工作场所内传开。或许是员工在巴士转换站休息期间，摘下口罩与他人交流时传开。

麦锡威说，虽不清楚病毒如何进入巴士转换站，但鉴于目前社区病例较高，病毒有可能源自社区。“或许一些巴士车长在社区内受感染后，在巴士转换站把病毒传给其他巴士车长。我们也观察到一些受感染的巴士车长把病毒带回家，导致同住者染疫。”

未有证据显示乘客接触病毒并受感染

他说，感染群依旧限于巴士转换站的工作人员，未有证据显示有公共交通使用者接触到病毒并受感染。在遏制病毒在巴士转换站进一步传播时，当局明白落实的公共卫生措施须具有针对性，以免对基要的交通服务造成不必要的影响。

卫生部会继续和陆路交通管理局及巴士业者合作，让巴士车长定期利用自助抗原快速检测仪进行检测。麦锡威指出，陆交局前天宣布的防疫措施将有助避免病毒在工作场所内继续传播，进而帮助卫生部管控感染群。

这些措施包括区分员工的休息和用餐区、用餐区只提供单独座位、在吸烟区安装隔板，以及员工常触碰地方的清洁频率增加到每小时清理消毒至少一次等。巴士转换站前线人员前天开始，每周也须接受至少一次冠病检测。