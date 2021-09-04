遏制渔港感染群采撒网捕鱼法 巴士转换站处理方式则更具针对性

裕廊渔港和巴刹出现冠病感染群时，政府以撒网捕鱼的方式遏制病毒传播，当时很多巴刹摊贩被隔离，但是最终确诊的人只占少数。随着疫苗接种率提高，当局改用较具针对性的方式来控制巴士转换站员工感染群扩大，避免对公众造成不便。

政府抗疫跨部门工作小组昨天举行记者会，卫生部医药服务总监麦锡威副教授在回答记者提问时，解释政府在控制裕廊渔港和巴士转换站感染群的不同处理方式。