遏制渔港感染群采撒网捕鱼法 巴士转换站处理方式则更具针对性 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 发布 / 2021年9月4日 5:00 AM 裕廊渔港7月16日被列为感染群，病毒过后通过光顾渔港的鱼贩传入数十个巴刹。由于当时许多年长者尚未接种冠病疫苗，因此政府决定实行高警戒解封阶段，以免年长者染病后出现严重症状。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 裕廊渔港和巴刹出现冠病感染群时，政府以撒网捕鱼的方式遏制病毒传播，当时很多巴刹摊贩被隔离，但是最终确诊的人只占少数。随着疫苗接种率提高，当局改用较具针对性的方式来控制巴士转换站员工感染群扩大，避免对公众造成不便。政府抗疫跨部门工作小组昨天举行记者会，卫生部医药服务总监麦锡威副教授在回答记者提问时，解释政府在控制裕廊渔港和巴士转换站感染群的不同处理方式。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 抗疫跨部门工作小组记者会 裕廊渔港感染群 巴士转换站 国际奥林匹克竞赛 本地学生夺12金13银五铜 登录警方系统偷涉毒女子资料 以协助办案要求交往 前警曹被控