过半政府机构改以成果为导向 为保安服务合约招标

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来自 / 联合早报

文 /
黄俊贤

发布 / 2021年9月4日 5:00 AM

新加坡交易所和保安业者策安合作，在新合约模式下开始使用不同科技，包括图中的电子访客管理系统，把访客在繁忙时段的登记时间缩短约一半。（陈来福摄）
新加坡交易所和保安业者策安合作，在新合约模式下开始使用不同科技，包括图中的电子访客管理系统，把访客在繁忙时段的登记时间缩短约一半。（陈来福摄）

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随着政府从去年5月起带头改变保安服务的招标要求，已有超过一半政府机构从原本以保安人数为基础的保安服务合约，转换为采用以成果为导向的保安服务合约。政府机构至今已发出近50份新合约。

不再具体要求保安人数

内政部在2018年宣布，希望接下来保安服务的招标要求，以服务成果为依据，而不是具体要求保安人数。通过这样的安排，能够让保安公司发挥创意，借助科技减少人力。

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