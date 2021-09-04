过半政府机构改以成果为导向 为保安服务合约招标 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄俊贤 发布 / 2021年9月4日 5:00 AM 新加坡交易所和保安业者策安合作，在新合约模式下开始使用不同科技，包括图中的电子访客管理系统，把访客在繁忙时段的登记时间缩短约一半。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 随着政府从去年5月起带头改变保安服务的招标要求，已有超过一半政府机构从原本以保安人数为基础的保安服务合约，转换为采用以成果为导向的保安服务合约。政府机构至今已发出近50份新合约。不再具体要求保安人数内政部在2018年宣布，希望接下来保安服务的招标要求，以服务成果为依据，而不是具体要求保安人数。通过这样的安排，能够让保安公司发挥创意，借助科技减少人力。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 国际奥林匹克竞赛 本地学生夺12金13银五铜 登录警方系统偷涉毒女子资料 以协助办案要求交往 前警曹被控