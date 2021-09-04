初创企业将同本地医院合作测试智能复健设备 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年9月4日 5:00 AM 新加坡Articares公司研发了一套由机器人辅助的远程复健项目，让病患在家中进行量身设计的复健运动。公司在第一届医疗保健InnoMatch计划下将同陈笃生医院合作，让最多20名病患尝试居家复健。（陈笃生医院医疗保健创新中心提供） 字体大小: 小 中 大 协助病患在家复健的智能机器人、随时都能监督癫痫症患者脑电图的装置，为病患提供一对一复健服务的手机应用，海内外初创企业将获得同本地医院合作的机会，在社区试用这些发明以更快完成测试，更早推出市场让病患使用。陈笃生医院属下医疗保健创新中心（Centre for Healthcare Innovation）和淡马锡基金会，日前举行第一届医疗保健InnoMatch计划，将海内外中小企业与初创企业和本地医疗机构配对，让企业的创新产品能更快在实际的场景和病患进行大规模测试。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 机器人 中小企业 淡马锡 陈笃生医院 淡马锡生态繁荣基金会 医疗保健 国际奥林匹克竞赛 本地学生夺12金13银五铜 登录警方系统偷涉毒女子资料 以协助办案要求交往 前警曹被控