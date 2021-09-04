初创企业将同本地医院合作测试智能复健设备

协助病患在家复健的智能机器人、随时都能监督癫痫症患者脑电图的装置，为病患提供一对一复健服务的手机应用，海内外初创企业将获得同本地医院合作的机会，在社区试用这些发明以更快完成测试，更早推出市场让病患使用。

陈笃生医院属下医疗保健创新中心（Centre for Healthcare Innovation）和淡马锡基金会，日前举行第一届医疗保健InnoMatch计划，将海内外中小企业与初创企业和本地医疗机构配对，让企业的创新产品能更快在实际的场景和病患进行大规模测试。