数码乐龄计划助逾10万长者掌握技能 将与企业社区伙伴合作扩大服务

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨午宣布，新加坡数码转型办事处下来将扩大服务范围，与企业及社区伙伴合作，帮助年长员工和弱势群体掌握数码技能，以打造具包容的数码未来。

数码乐龄计划推出一年多以来，已协助超过10万名年长者掌握数码技能。新加坡数码转型办事处下来也将通过与企业及社区伙伴合作，协助年长员工和弱势群体学习数码技能。

资讯通信媒体发展局属下的新加坡数码转型办事处（SG Digital Office）自去年6月设立以来，已通过数码乐龄计划（Seniors Go Digital），进行超过25万次的数码科技培训课程，超过10万名年长者受益。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明昨天（9月3日）下午走访裕泉民众俱乐部的数码转型社区援助站，并和年长者、数码大使以及裕廊西505座巴刹和熟食中心的摊贩交流互动。杨莉明受访时宣布，新加坡数码转型办事处下来将扩大服务范围，与企业及社区伙伴合作，帮助年长员工和弱势群体掌握数码技能。

“除了年长者以外，社会中的其他弱势群体如听障人士也能从计划中受惠，因此我们必须和更多社区伙伴合作，以吸引更多人加入我们，一起为新加坡创造具包容的数码未来。”

第10万名通过数码乐龄计划学习数码技能的年长者林束鸾（63岁，兼职销售员）受访时说，她一向来对学习使用智能手机、应用等很感兴趣，便开始到信佳—凯秀民众俱乐部，向数码大使学习更多数码技能。

目前，她已通过一对一的课程，学会如何使用视讯软件Zoom以及Singpass等手机应用。喜欢使用手机观看各种视频的林束鸾下来也希望能学习视频剪辑。

“以前我很害怕使用手机时会按错东西，现在比较有信心了。我认为人必须学到老，才能活到老，我们要多用头脑、学习新技能，所以我一有空就会去找数码大使，跟他们上课。”

此外，配合数码乐龄计划推出的乐龄手机上网津贴（Mobile Access for Seniors），已从原先的一年期限延长至两年。在津贴下，符合资格的低收入年长者能以每个月5元的价格，享用手机流量配套长达两年。目前，已有超过7900名低收入年长者受惠。

全国各地目前共设有47个数码援助站，新加坡数码转型办事处下来将增设多200个流动援助站，以接触更多年长者。

约11万名摊贩开通SGQR电子付费平台

另外，新加坡数码转型办事处自成立以来，已接触1万8000名摊贩，鼓励他们使用全国统一的SGQR电子付费平台。目前已有超过六成、约11万名摊贩开通该使用。从去年6月至今年7月，摊贩的电子付费平台交易量突破180万次，与前年同期的27万次增加近六倍，交易金额也从290万元提高至1730万元。

在裕廊西505座熟食中心售卖鱼圆面的摊主萧建军（42岁）在数码大使的推广下，于一年多前开通SGQR，目前他每天约有20名顾客通过这电子平台付费，当中也有不少年长者。

“我觉得电子付费很方便，我不用忙着找钱给顾客，付费过程也很快。在疫情期间，我也能减少跟顾客接触，比较安全。”