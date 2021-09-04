数码大使一对一教学 让听障者搭上数码列车 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2021年9月4日 5:00 AM 听障者康微微（中）在新加坡聋人协会内设立的新加坡数码转型办事处，向数码大使钟洁仪（右）学习数码技能。虽然钟洁仪会一些基本手语，但一名手语翻译员也会在旁帮助他们沟通。（陈斌勤摄） 字体大小: 小 中 大 听障者康微微（68岁，兼职手语导师）两次尝试网购都不成功，还损失了100多元，她因而感到沮丧，没有信心使用线上支付渠道。今年年初，她发现可通过新加坡聋人协会（SADeaf）与新加坡数码转型办事处（SG Digital Office）合作的计划，一对一向数码大使学习数码技能。一向好学的她于是报名参加，掌握了新的数码技能及网络安全贴士，让她更有信心进行网购。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡数码转型办事处 IMDA 国际奥林匹克竞赛 本地学生夺12金13银五铜 登录警方系统偷涉毒女子资料 以协助办案要求交往 前警曹被控