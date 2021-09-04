数码大使一对一教学 让听障者搭上数码列车

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来自 / 联合早报

文 /
李庚洧

发布 / 2021年9月4日 5:00 AM

听障者康微微（中）在新加坡聋人协会内设立的新加坡数码转型办事处，向数码大使钟洁仪（右）学习数码技能。虽然钟洁仪会一些基本手语，但一名手语翻译员也会在旁帮助他们沟通。（陈斌勤摄）
听障者康微微（中）在新加坡聋人协会内设立的新加坡数码转型办事处，向数码大使钟洁仪（右）学习数码技能。虽然钟洁仪会一些基本手语，但一名手语翻译员也会在旁帮助他们沟通。（陈斌勤摄）

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听障者康微微（68岁，兼职手语导师）两次尝试网购都不成功，还损失了100多元，她因而感到沮丧，没有信心使用线上支付渠道。

今年年初，她发现可通过新加坡聋人协会（SADeaf）与新加坡数码转型办事处（SG Digital Office）合作的计划，一对一向数码大使学习数码技能。一向好学的她于是报名参加，掌握了新的数码技能及网络安全贴士，让她更有信心进行网购。

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