《海峡》学校零用钱基金 退休商人连续四年捐50万元

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来自 / 联合早报

文 /
安诗一

发布 / 2021年9月4日 5:00 AM

退休商人罗恭馥（右）捐款50万元给《海峡时报》学校零用钱基金，在报业中心举行的支票递交仪式上，把支票交给零用钱基金主席华仁·费南德斯（左）。（海峡时报）
退休商人罗恭馥（右）捐款50万元给《海峡时报》学校零用钱基金，在报业中心举行的支票递交仪式上，把支票交给零用钱基金主席华仁·费南德斯（左）。（海峡时报）

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退休商人罗恭馥（77岁）捐款50万元给《海峡时报》学校零用钱基金，帮助贫困家庭学生更好地成长。这是他连续第四年向该基金捐款。

支票递交仪式昨日在新加坡报业控股报业中心举行，罗恭馥把支票交给报业控股英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁·费南德斯。华仁·费南德斯也是学校零用钱基金的主席。

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