《海峡》学校零用钱基金 退休商人连续四年捐50万元

退休商人罗恭馥（77岁）捐款50万元给《海峡时报》学校零用钱基金，帮助贫困家庭学生更好地成长。这是他连续第四年向该基金捐款。

支票递交仪式昨日在新加坡报业控股报业中心举行，罗恭馥把支票交给报业控股英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁·费南德斯。华仁·费南德斯也是学校零用钱基金的主席。