《海峡》学校零用钱基金 退休商人连续四年捐50万元 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 发布 / 2021年9月4日 5:00 AM 退休商人罗恭馥（右）捐款50万元给《海峡时报》学校零用钱基金，在报业中心举行的支票递交仪式上，把支票交给零用钱基金主席华仁·费南德斯（左）。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 退休商人罗恭馥（77岁）捐款50万元给《海峡时报》学校零用钱基金，帮助贫困家庭学生更好地成长。这是他连续第四年向该基金捐款。支票递交仪式昨日在新加坡报业控股报业中心举行，罗恭馥把支票交给报业控股英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁·费南德斯。华仁·费南德斯也是学校零用钱基金的主席。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 学校零用钱基金 捐款 国际奥林匹克竞赛 本地学生夺12金13银五铜 登录警方系统偷涉毒女子资料 以协助办案要求交往 前警曹被控